¡Duele! Mujer de Lampung corta los genitales de su novio porque a menudo la engañaba: Lo siento, pero estoy satisfecha

LampungVIVA – Una mujer de Lampung, Windi (28), tuvo que lidiar con la ley después de cortarse genitales su amante, KA (34), utilizó un cúter.

Windi admitió que sus acciones se llevaron a cabo porque ofendido hacia la víctima. Incluso expresó su sentimiento de satisfacción luego de lastimar a su exnovia.

«Un poco arrepentido pero estoy satisfecho», dijo, visto en el vídeo de Instagram. @feedgramindoJueves 23 de octubre de 2025.

Windi explicó que su enojo alcanzó su punto máximo después de descubrir que KA tenía relaciones con muchas otras mujeres cuando todavía estaban saliendo. También quedó dolido porque la víctima acabó casándose con otra mujer.

«He estado saliendo desde 2019 antes de que él (la víctima) se casara. Durante el tiempo que estuve con él, tuve mucha angustia, mucho tormento mental, ya estaba allí pero seguía jugando aquí y allá, siempre me mentían, siempre engañado «Todavía estoy comiendo bocadillos con otras mujeres, ¿cómo no voy a lastimarme?», dijo Windi.

La mujer admitió que había preparado el cúter el día antes de realizar la acción. Compró el cortador con la intención de lastimar a su novia para que ya no pudiera tener relaciones con otras mujeres.

«El cúter lo compré un día antes de que nos conociéramos. Así que espontáneamente quise nganuin (cortarlo) (los genitales), para no poder tener relaciones sexuales con otras personas», dijo.

Anteriormente, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Panjang, Ipda P. Marpaung, explicó que esta terrible acción ocurrió cuando los dos estaban a punto de besarse en el área de Baruna Field, distrito de Panjang, Bandar Lampung, el domingo 19 de octubre de 2025 por la noche.

Sin embargo, cuando ocurrió ese momento, el perpetrador, quien estaba molesto y dolido porque la víctima se iba a casar con otra mujer, de repente cortó los genitales de la víctima con un cúter.

Después de abusar de la víctima hasta dejarla gravemente herida, el perpetrador inmediatamente se escapó y arrojó el cuchillo no lejos del lugar. Los heridos fueron evacuados inmediatamente al hospital para recibir tratamiento médico.

Después de huir durante un día, el perpetrador Windi Sintia fue arrestado por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Panjang en su residencia en Bumi Waras, Bandar Lampung.

El autor se encuentra ahora detenido en la jefatura de policía de Panjang para una mayor investigación. La policía confiscó como prueba el cúter utilizado para cortar los genitales de la víctima, así como sus pantalones manchados de sangre.