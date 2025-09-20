Duel Hell in the Dream Theatre, Amorim debe ganar contra Chelsea si no quieres ser despedido

VIVA – Manchester United entretenerá Chelsea en Old Trafford en el continuo Premier League 2025/2026, sábado 20 de septiembre de 2025. Este partido podría ser un determinante del futuro del entrenador, Ruben Amorimquien estaba en un foco de atención.

Desde que fue manejado por Amorim hace 10 meses, Mu Solo ganó 31 puntos de 31 partidos de la Premier League. Esta temporada, los Red Devils solo han recolectado cuatro puntos de cuatro partidos, el peor récord desde la temporada 1992/1993.

La derrota 0-3 del Manchester City en el Derby la semana pasada agregó presión. De hecho, según el informe de los medios británicos, varios jugadores comenzaron a perder la confianza en la filosofía de Amorim.

Sin embargo, MU tiene un impresionante récord doméstico contra Chelsea. Los Red Devils nunca han perdido en los últimos 12 partidos de la Premier League en Old Trafford contra los Blues (5 victorias, 7 sorteos).

En el campamento opuesto, el Chelsea de Enzo Marsa se puso en estado invicto en la Premier League esta temporada (2 ganó, 2 sorteos). Sin embargo, la derrota por 1-3 del Bayern Munich en la Liga de Campeones se convirtió en una bofetada para la flota de Blues.

Marsca insistió en que sus hijos adoptivos tuvieron que aprender de esa derrota. «Tenemos que centrarnos completamente 90 minutos. Desde aquí podemos construir algo especial», dijo Marsca.

Noticias del equipo

Manchester United: Lisandro Martínez y Diogo Dalot aún están ausentes. Matheus Cunha y Mason Mount están en forma, pero no necesariamente iniciales. Amorim también se enfrenta a opciones: bajar al nuevo portero Senne Lammens o aún confiar en Altay Bayindir.

Chelsea: Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo y Romeo Lavia están ausentes. Mykhaylo Mudryk fue suspendido. Alejandro Garnacho tiene la oportunidad de aparecer desde los primeros minutos contra su antiguo club, solo unas semanas después de salir del Manchester United.

Predicción del arreglo de jugadores

United Manchester: Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amat, tal.

Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.