Duel Dewa United vs Persija Jakarta se llevó a cabo sin espectadores

Serang, Viva – Fósforo Súper liga Temporada 2025/2026 Antara Dewa United entretener Perseguidor Yakarta, que tiene lugar en el Banten International Stadium, Serang, viernes 29 de agosto de 2025, se llevará a cabo sin la presencia de la audiencia.

El anuncio fue hecho por Dewa United a través de su cuenta oficial de redes sociales, dando una razón por la que la decisión se tomó en base a la carta de recomendación de la policía de Banten.

El partido contra Persija será el cuarto partido para Dewa United en la Super League esta temporada. Hasta ahora, el club apodado Banten Warriors solo ha ganado tres puntos de los tres partidos que se han jugado.

Dewa, quien se predijo que sería uno de los candidatos campeones esta temporada, no pudo comenzar la temporada brillantemente. En la primera semana fueron golpeados por los invitados de Malut United con un puntaje de 1-3, luego en la segunda semana derrotó a Semen Padang con una derrota de 0-2.

Las tropas de Jan Olde Riengerink solo pudieron obtener victoria en la tercera semana cuando golpearon a su invitado Persik Kediri con un puntaje de 3-1.

El partido contra Persija en el Banten International Stadium el viernes será el tercer partido en casa para Dewa esta temporada.

Las recomendaciones sin espectadores para el Dios verdadero son bastante confusas. Porque Dewa y Persija no tienen una tradición de rivalidad de larga data, además de que los dioses posiblemente no tengan una gran base de fanáticos.

Desde el registro estadístico, el número de asistencia a la audiencia de Dios fue uno de los más bajos, con un total de 2,803 espectadores de los dos partidos caseros que jugaron. Ese número los hizo en la tercera posición más baja, y solo superior el número de espectadores sobre Persik y PSBS Biak.

Hasta que se escribió esta noticia, la gerencia de Dewa no ha dado una respuesta o respuesta con respecto a la carta de recomendación de la policía regional de Banten a Antara. (Hormiga)