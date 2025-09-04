Dudung reveló que había partes irresponsables para aprovechar la demostración de disturbios

Yakarta, Viva – Asesor Especial del Presidente Defensa, Dudung Abdurrahman dijo que hubo partidos irresponsables que usaron demostración comunidad para crear una situación preocupado.

Leer también: WIRANTO: El presidente Prabowo ha escuchado la demanda de la manifestación, si todo se cumple



Dudung dijo que el presidente indonesio Prabowo Subianto nunca había cuestionado la manifestación llevada a cabo por el grupo estudiantil a los trabajadores.

También consideró que la demostración que ocurrió en los últimos días fue pura como foro para entregar aspiraciones. Sin embargo, desafortunadamente la acción fue utilizada por ciertos grupos para hacer que la situación estancara.

Leer también: Wiranto atracó a Prabowo en el palacio, discutiendo qué?



«Ciertamente, los estudiantes que fueron demostrados ayer, incluidos los trabajadores, tengo confianza en que solo deben expresar sus aspiraciones», dijo Dudung a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

«Pero hay ciertas partes que aprovechan la situación, que son disturbios que, en mi opinión, no son responsables», continuó.

Leer también: Medios extranjeros destacando la trágica muerte de Affan Kurniawan ‘Driver Ojol’ que fue aplastado por Rantis Brimob



Dudung sospechaba que las partes que hicieron los disturbios eran aquellos que fueron perturbados por las diversas políticas del presidente Prabowo.

Consideró que la policía ahora también conoce a los actores que están detrás de los disturbios. Dijo que no descartó a los alborotadores, en realidad llevados a cabo desde el país.

«El Presidente del Domingo dijo que, por supuesto, su política no era completamente muchas personas, también había quienes se sintieron desfavorecidos», dijo.

«Si solo escucho que no podemos rendir cuentas. Podría ser desde adentro o desde afuera», concluyó.