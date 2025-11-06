‘Duda razonable’ renovada para la temporada 4 en Hulu

El drama jurídico”Duda Razonable” ha sido renovado para la temporada 4 en Hulu, Variedad ha aprendido.

El Colectivo Ónix La serie debutó con su tercera temporada en septiembre, y el final de la temporada se estrenará el 13 de noviembre. Emayatzy Corinealdi lidera la serie junto con los habituales McKinley Freeman, Tim Jo, Angela Grovey y Joseph Sikora.

La descripción oficial de la temporada 3 dice:

«La tumultuosa temporada sigue a Jax (Corinealdi) luchando para absolver a su último cliente, la ex estrella infantil Ozzie Edwards (Kyle Bary), quien una vez fue amado por millones pero ahora está acusado de asesinato y trae consigo todo un séquito de facilitadores y un lío que sólo Jax puede desenredar. Mientras Estados Unidos se reúne para ver su juicio, Jax debe lidiar con un nuevo colega ambicioso, Bill Sterling (Sikora), y compañeros de trabajo que cuestionan su valor. Cuanto más complicado se vuelve el juicio, más más Jax se encuentra luchando tanto dentro como fuera de la sala del tribunal y aprendiendo que ganar a menudo puede tener consecuencias inesperadas”.

Raamla Mohamed creó “Reasonable Doubt” y se desempeña como productora ejecutiva. Kerry Washington y Pilar Savone son productores ejecutivos a través de Simpson Street junto con Larry Wilmore de Wilmore Films, así como Anton Cropper y Lena Cordina. Shawn Holley, Jon Leshay, Tamara Gregory, Erika Harrison y Zahir McGhee son coproductores ejecutivos. La serie proviene de Onyx Collective y está producida por 20th Television.

“Reasonable Doubt” fue el primer programa con guión que debutó para Onyx Collective y es una de las dos únicas series con guión actuales bajo el lema de Onyx Collective. La otra es la comedia “Deli Boys”, que fue renovado para una segunda temporada en agosto. Onyx hizo recientemente un pedido piloto para el drama “Southern Bastards” que se basa en las novelas gráficas del mismo nombre.