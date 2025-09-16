Ducati vr46 duet exitoso en San Marino MotoGP, todos los objetivos se lograron con éxito

VIVA – El equipo VR46 Racing Ducati cerró con éxito el fin de semana Motogp San Marino con un resultado brillante. Segundo corredor Ellos, Fabio en Giannantonio y Franco Morbidelli, terminaron entre los cinco primeros en la carrera de sprint y la carrera principal del Gran Premio.

Este resultado es cada vez más especial porque se logró en casa, frente a miles de partidarios leales de VR46.

Nueva librea pertamina enduro vr46 equipo de carreras

Fabio en Giannantonio se sometió a un fin de semana que podría considerarse casi perfecto. A pesar de que solo comenzó desde la tercera fila en calificaciones, pudo aparecer explotando en la carrera de sprint el sábado. Armado con un buen comienzo y utiliza el incidente que le sirve a Marc Marquez, Diggia, su apodo para asegurar su posición podio tercero.

En la carrera principal el domingo, en Giannantonio manteniendo su ritmo estable. Finalmente cerró la carrera en la quinta posición, un resultado importante dado lo difícil que vivió las últimas series.

Antes de Misano, tuvo que retirarse en Alemania y Austria, experimentó problemas técnicos en Hungría incluso desde la vuelta de avistamiento y se desplomó en el checo.

Con este resultado, Diggia se siente aliviada y satisfecha. Según él, todos los objetivos establecidos desde el comienzo de la semana se lograron. Él detalló, sus objetivos eran:

– Ingrese directamente a la sesión de calificación Q2.

– Realizar calificaciones sólidas.

– Llegar al podio en la carrera de sprint.

– Finis los cinco primeros en el Gran Premio.

«Finalmente terminamos la carrera el domingo», dijo Fabio en Giannantonio, citado por Viva del accidente el martes 16 de septiembre de 2025.

Franco Morbidelli: La consistencia es una clave

No menos brillante, Franco Morbidelli también se desempeñó impresionante durante todo el fin de semana. Cerró la carrera de sprint en cuarta posición, luego repitió los mismos resultados en el Gran Premio. Aunque no está en el podio, la consistencia de Morbidelli realmente ayuda a VR46 a asegurar una posición fuerte en el frente.

Para Morbidelli, esta carrera se siente especial. Además de ser una carrera en casa para el equipo VR46, también puede mostrar estabilidad de rendimiento ya que la práctica gratuita, las calificaciones, hasta dos carreras oficiales.

Significado importante para vr46 ducati

Este resultado múltiple superior no es solo un logro momentáneo. Hay varios puntos importantes que confirman este logro:

1. Momento de regreso a Digia

Después de una serie de malos fines de semana, los resultados en Misano se convirtieron en un punto de inflexión. El sprint de podio y el Gran Premio de los cinco mejores restauran su confianza.

2. La estabilidad del equipo VR46

Morbidelli demuestra que el equipo puede parecer estable, no solo confiar en ciertos momentos. La consistencia en tres días completos es una señal de que la coordinación entre los corredores, la mecánica y los técnicos es cada vez más sólida.

3. Soporte de fanáticos y carreras de jaulas

La carrera en Misano es un momento emocional, considerando que el equipo VR46 nació de la Academia de Valentino Rossi. El apoyo de miles de Typhosi proporciona energía adicional que es claramente visible en ambos rendimientos.

Espacio para la mejora

Aunque se logran todos los objetivos, todavía hay tarea para VR46 Ducati:

1. Calificaciones agudas

Comienza desde la tercera fila hace que Diggia tenga que trabajar duro al comienzo de la carrera. La posición de inicio más frontal puede abrir oportunidades de podio en el Gran Premio.

2. Consistencia en cada pista

La configuración óptima de la motocicleta en Misano no necesariamente se aplica a otros circuitos. El equipo debe asegurarse de que este ritmo se pueda llevar a la siguiente serie.

3. Podio para Morbidelli

La consistencia de Morbidelli debe ser apreciada, pero el Gran Premio de podio hará que su actuación sea más completa. Será un objetivo realista en la próxima carrera.

MotoGP San Marino 2025 es uno de los mejores fines de semana del VR46 Ducati esta temporada. Fabio en Giannantonio logró elevarse con el sprint del podio y el top cinco Gran Premio, mientras que Franco Morbidelli mantiene la consistencia con el acabado dos veces en la cuarta posición.

Ambos demuestran que el equipo Ducati VR46 es más maduro, capaz de establecer el objetivo claramente y completarlo con resultados concretos. En el hogar de ellos mismos, no solo satisfacen a Typhosi, sino que también se confirman a sí mismos como un equipo que debe tenerse en cuenta al final de la temporada de MotoGP.