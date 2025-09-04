¿Ducati puede asegurar un título en Barcelona? Este es el análisis de Marc Márquez

VIVA – Antes de la tercera serie Motogp 2025 en el circuito de Catalunya, BarcelonaLa atención se dirige a Marc Márquez Ese es ahora el enfoque principal Ducati Lenovo. A pesar de venir con el estado del corredor más fuerte esta temporada, Márquez en realidad admitió que la pista de Barcelona no era una de las mejores pistas para él. Sin embargo, carreras Esta podría ser la clave para garantizar que Ducati ganara el título del constructor esta temporada.

Historial de Márquez en Barcelona

Ducati Racer, Marc Márquez

A lo largo de la carrera de MotoGP, Marc Márquez solo registró victorias dos veces en Barcelona, ​​a saber, en 2014 y 2019

«Esta no es una de mis mejores pistas, al menos en papel, incluso en términos de resultados», dijo Márquez a Viva de Viva de Chocar Jueves 4 de septiembre de 2025.

Aun así, la situación de este año es muy diferente. Márquez se desempeñó muy consistentemente a lo largo de 2025 con un récord de 14 victorias consecutivas, una nota extraordinaria que lo hizo imparable en la clasificación de Racer. El dominio se convirtió en la munición principal de Ducati para bloquear el constructor.

Barcelona: desafíos y motivación

Márquez reconoce abiertamente que su estilo de conducción no coincide con las características del circuito de Catalunya. Esta pista es famosa por la combinación de una curva rápida y lenta que exige el equilibrio de la moto, así como la estrategia de neumáticos correctas.

«Se mantendremos enfocados y traeremos a casa tantos puntos como sea posible, considerando que esta pista realmente aprecia la capacidad de conducir y las técnicas de nuestros rivales», agregó Márquez.

Aun así, enfatizó que su enfoque se mantuvo en busca de la mejor configuración desde la primera sesión de práctica libre. Esto es importante para que Ducati pueda continuar asegurando grandes puntos a pesar de que la carrera tiene lugar en una pista desafiante para él.

Ducati al borde del constructor

Además de las notas personales de Márquez, el Gran Premio de Catalunya también es muy crucial para Ducati. En la actualidad, Ducati lidera la clasificación del constructor y solo necesita ampliar la diferencia en los puntos a 259 para garantizar el sexto consecutivo.

El dominio de Ducati no se puede separar de la contribución de Márquez, que esta temporada parece constantemente en cada carrera. La victoria consecutiva que logró hizo a Ducati en una posición que era difícil de competir con su principal rival, Aprilia.

Si tiene éxito en asegurar el título, esta será una nueva historia y confirmará la posición de Ducati como el fabricante más fuerte en la última década.

Momento de la resurrección de Márquez

Además de contribuir a Ducati, esta temporada también es un momento de avivamiento personal para Marc Márquez. Después de unos años sufrió una larga lesión y un momento difícil en Honda, su traslado a Ducati inmediatamente dio resultados instantáneos.

De hecho, la victoria en las pistas que anteriormente se consideraban «débiles» como Qatar, Assen y Austria son una prueba de que Márquez ahora puede superar sus limitaciones personales con la ayuda de un paquete competitivo de motocicletas Ducati. Esto hace que sus posibilidades de volver a ganar el título mundial de MotoGP sean más abiertos.

Aunque Barcelona no es el camino favorito de Marc Márquez, esta vez la carrera puede ser un punto de inflexión importante en el viaje de Ducati a los constructores de MotoGP 2025. El apoyo público del anfitrión, la consistencia del rendimiento y las grandes oportunidades que hacen del Gran Premio Catalunya una etapa muy decisiva.

Con la combinación de la experiencia de Márquez y el poder de Ducati, sus posibilidades de tallar una nueva historia en Montmelo son muy grandes.