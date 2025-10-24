Ducati niega haber intercambiado los asientos de Francesco Bagnaia y Fabio di Giannantonio en MotoGP 2026

VIVA – Rumor El calor circula en el paddock. Moto GP sobre la posibilidad de un intercambio de conductores entre Francesco “Pecco” Bagnaia y Fabio di Giannantonio para la temporada 2026. Sin embargo, esta noticia fue inmediatamente desmentida firmemente por el partido. ducati Corso.

El equipo oficial italiano confirmó que no hay planes de intercambiar las posiciones de sus dos pilotos, y ambos seguirán cumpliendo sus contratos según sus respectivos planes.

El origen de los rumores cambiarios

Este problema surgió después de que varios medios italianos y europeos informaran que Ducati estaba considerando la opción de «refrescar» su equipo principal de corredores.

Esta especulación surgió debido a la apariencia. Francesco Bagnaia El campeón del mundo durante dos temporadas consecutivas se considera inestable en las últimas series de MotoGP 2025.

Aunque Bagnaia sigue siendo uno de los corredores más rápidos en la pista, en varias ocasiones no logró subir al podio. Esto ha hecho sospechar a algunos observadores que Ducati está empezando a preparar un escenario de rotación de pilotos para la próxima temporada.

Mientras tanto, Fabio di Giannanantonio tuvo un desempeño bastante brillante con el VR46 Racing Team, que también recibió todo el apoyo de Ducati.

El corredor italiano mostró un desempeño consistente, incluyendo terminar en el podio en la serie de Phillip Island y competir entre los cinco primeros varias veces.

Este logro dio lugar a especulaciones de que Ducati quería «actualizar» a Giannantonio al equipo de fábrica para reemplazar a Bagnaia.

Respondiendo a los rumores cada vez más extendidos, el director deportivo de Ducati Corse, Mauro Grassilli, finalmente abrió la voz. En entrevista con Sky Italia, destacó que la cuestión cambiaria no es cierta en absoluto.

«La situación es muy clara. Pecco es un piloto de Ducati y el año que viene también competirá con el equipo oficial», dijo Grassilli, citado por VIVA de Chocar viernes 24 de octubre

Grassilli también añadió que la colaboración entre Ducati y VR46 es un proyecto a largo plazo que comenzó la temporada pasada, y Fabio di Giannanantonio ha firmado una extensión de contrato hasta finales de 2026.

“Comenzamos el proyecto con realidad virtual el año pasado y Diggia estará 100% confirmado con VR46”, añadió.