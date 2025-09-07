Ducati fue castigado después de retirar a Aprilia en el Barcelona MotoGP Sprint

VIVA – Sesión de sprint Motogp Barcelona 2025 tuvo lugar lleno de drama después de dos corredor DucatiFermín Aldeguer (Gresini Ducati) y Franco Morbidelli (Pramac Ducati), involucrados en el incidente que hizo al corredor Aprilia eliminado de la pista.

Los dos incidentes hicieron que el equipo de Aprilia perdiera la oportunidad de ganar puntos, mientras que los administradores de Fim MotoGP cayeron oración a los dos corredores Ducati.

Cronología de incidentes

Aldeguar vs. Bezzecchi

En la vuelta 8, el primer incidente ocurrió en la esquina 5. Fermín Aldeguer intentó adelantar desde el interior, pero perdió el control de la moto. La acción lo hizo chocar contra la motocicleta de Marco Bezzecchi (Aprilia), que intentaba mantener una posición en el grupo medio.

La colisión hizo que Bezzecchi cayera con bastante fuerza. Miró con dolor y tuvo que someterse a un examen médico. Afortunadamente, los resultados del examen no mostraron fractura, solo contusiones en los brazos y las caderas izquierdas. Se confirma que Bezzecchi aún puede seguir la carrera principal el domingo.

Morbidelli vs. Martin

Una vuelta antes, Franco Morbidelli también estuvo involucrado en el incidente en la esquina 10. Al tratar de adelantar, Morbidelli tocó con la moto de Jorge Martin (Aprilia). El contacto hizo que Martin cayera y no pudo continuar el sprint.

Para Aprilia, este incidente se convirtió en un fuerte golpe. En cuestión de varias vueltas, sus dos corredores, Bezzecchi y Martin, son eliminados de Sprint debido a colisiones con Ducati Rider.

Castigo por ducati

Después de realizar una investigación, los administradores de Fim MotoGP declararon que Aldeguer y Morbidelli eran culpables de los dos incidentes. Ambos fueron sentenciados a una larga penalización de la vuelta que debe vivirse en la carrera principal el domingo.

Debido a que esta es la segunda violación para cada corredor en la temporada 2025, se acuerdan las sanciones. Si no se someten a oraciones en Barcelona, ​​la penalización se lleva automáticamente a la próxima serie.

La penalización de Long Lap en sí es una penalización de tiempo que es bastante perjudicial. El corredor debe pasar un camino largo adicional en la pista, para que pierda unos segundos y tenga el potencial de seguir varias posiciones.

Impacto para Aprilia y Ducati

Para Aprilia, Sprint Barcelona es realmente decepcionante. Sus dos corredores fueron eliminados sin ganar puntos, a pesar de que Sprint fue una oportunidad adicional para fortalecer la posición en la clasificación.

Por otro lado, Ducati ahora enfrenta una gran presión. Aunque su moto sigue siendo una de las más competitivas, dos pilotos deben sufrir una penalización en la carrera principal. Esto ciertamente minimiza sus posibilidades de desempeñarse de manera óptima en Catalunya.

La reacción del corredor

Marco Bezzecchi: Aunque tenía dolor, permaneció deportivo. Llamó a una colisión con Aldeguer como «parte del riesgo de la raza de sprint» y enfatizó que estaba listo para aparecer en la carrera principal.

Jorge Martin: Lamentó el incidente con Morbidelli por hacerlo perder la oportunidad de lograr puntos importantes en Sprint.

Aldeguer y Morbidelli: aún no dieron un comentario largo, pero ambos aceptaron la decisión de Steward de sufrir una pena de vuelta larga.

La seguridad está en el centro de atención

La carrera de sprint es famosa por la acción porque la distancia de carreras es más corta, lo que hace que los corredores parezcan más agresivos. Sin embargo, el riesgo de colisiones también aumenta. El caso en Barcelona muestra cómo en dos vueltas, dos incidentes pueden deshacerse simultáneamente de los corredores de un equipo.

Los mayordomos Fim MotoGP enfatizó que la decisión de dar una penalización es una forma de compromiso para mantener la seguridad y garantizar que cada corredor se mantenga justo y deportivo.

MotoGP Sprint Barcelona 2025 se convirtió en un momento amargado para Aprilia después de que Marco Bezzecchi y Jorge Martin fueron eliminados debido al incidente con Ducati Racer. Fim Motogp Stewards cayó una penalización de larga vuelta sobre Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli como consecuencia de sus maniobras de riesgo.

La carrera principal en Catalunya ahora será una prueba difícil para los dos corredores de Ducati, mientras que Aprilia espera aumentar a pesar de perder puntos en Sprint. Este incidente también es un recordatorio de que detrás de la emoción de la carrera de sprint, el principal factor de seguridad es el principal.