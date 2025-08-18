Ducati estaba enojado con Pecco Bagnaia, el rendimiento en Austria MotoGP está lejos de las expectativas

VIVA – Francesco «Pecco» Bagnaia se conoce como la figura dominante en el Red Bull Ring, con dos victorias consecutivas en el Gran Premio Austria previamente. Pero en carreras 2025 En Spielberg, el resultado está lejos de la esperanza que solo termina en octavo, decepcionando a muchas fiestas. Una fuerte reacción vino de la cima del líder DucatiDestacando el rendimiento que se consideró subestimando las esperanzas del gran equipo.

1. Enojado por ducati corse



Ducati Racer, Pecco Bagnaia y Jack Miller

Gigi Dall’igna, jefe Ducati Corse, mencionó abiertamente la actuación de Bagnaia en el GP austriaco como alias «decepcionante» decepcionante. Destacó el hecho de que esta oportunidad fue muy desperdiciada, a pesar de que Bagnaia se había convertido en una favorita en el protocolo de carreras después del dominio del entrenamiento y las calificaciones.

«Cada carrera que pasa es una oportunidad que se desperdicia para mejorarse», Dall’igna Gigi, citada por Viva Automotive de Crash el lunes 18 de agosto de 2025.

2. Oportunidad de oro desperdiciada

Bagnaia ha mostrado un fuerte potencial al comienzo de la carrera, incluso tuvo una competencia apretada con Marc Márquez. Sin embargo, junto con la carrera, su actuación ha disminuido y finalmente terminó ocho, más de 12 segundos a la deriva de Márquez que finalmente ganó. Dall’igna considera esto como un momento que debería ser maximizado por el campeón mundial.

3. Misterio que no se ha resuelto

El propio Bagnaia afirmó estar confundido por la disminución del rendimiento. Cuando vio los datos después de la carrera, tuvo dificultades para explicar lo que estaba mal, especialmente después de un comienzo prometedor.

4. Preocupaciones del equipo

Davide Tardozzi, uno de los líderes en Ducati, expresó su preocupación por la condición de Bagnaia. Entendió la reacción enojada de sus jinetes, pero también mencionó que Ducati estaba seriamente preocupado y se comprometió a apoyar a Bagnaia para que regrese para aparecer entre los tres primeros lo antes posible.

5. Forest Aldeguer

Como complemento de la crítica a Bagnaia, Dall’igna también expresó grandes esperanzas para Fermin Aldeguer, el novato Ducati, que mostró un potencial extraordinario en el médico de cabecera austriaco. Esta figura junior se conoce como el futuro de Ducati, con un talento que recuerda a Márquez en su juventud.

La aparición de Bagnaia en Motogp Austria 2025 está en el fuerte centro de atención de Ducati. Desde la ambición hasta el favorito para terminar solo en octavo, esta situación hace que los funcionarios del equipo decepcionen. Pero, por otro lado, la presencia de Aldeguer dio una nueva esperanza para el equipo. Ahora, Ducati se encuentra en una intersección importante: restaura el rendimiento de Pecco mientras construye una nueva estrella para el futuro.