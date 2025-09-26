Ducati Asegúrese de que Francesco Bagnaia aparezca en el motogp japonés

VIVA – Tim Ducati mostrando plena confianza en Francesco Bagnaia Después de cantar campeón El Dwice World parecía impresionante al liderar la primera sesión de entrenamiento gratuita (FP1) Motogp Japón 2025 en el Circuito Motegi del anillo gemelo.

Este resultado se convirtió en una señal positiva de que Bagnaia comenzó a redescubrir su velocidad y consistencia después de algunas semanas llenas de desafíos.

Ducati Racer, Francesco Bagnaia

Resultados de la prueba de misano fruta dulce

El éxito de Bagnaia en Japón no se puede separar de las pruebas importantes realizadas por Ducati en Misano antes. En la sesión, Bagnaia se vio obligada a probar una serie de soluciones técnicas que generalmente eran difíciles de hacer en el fin de semana de carrera.

Algunos informes dicen que Ducati incluso disminuye Bagnaia con una combinación de componentes antiguos, incluidos Fork y Swingm 2024, para encontrar configuraciones que estén más de acuerdo con el estilo de carreras.

También existe la sospecha de que usó el antiguo dispositivo de altura de paseo que anteriormente ayudó a mantener la estabilidad del motor cuando fuera de la curva.

El juicio intensivo aparentemente logró dar una nueva dirección. Bagnaia afirmó sentirse más cómodo al entrar y salir de la curva, el principal problema que lo hizo difícil varias veces al comienzo de la temporada.

Dominación en FP1 Motegi

En FP1 Japón, Bagnaia mostró inmediatamente un aumento significativo. Con una combinación de neumáticos traseros duros y medianos, logró liderar casi durante la sesión. Su récord de tiempo no pudo ser derrotado a pesar de que Jorge Martin había tratado de quedarse con un nuevo neumático hacia el final del entrenamiento.

Su compañero de equipo, Marc Márquez, también parecía competitivo y terminó tercero con una combinación de neumáticos similares. El hecho de que los dos corredores Ducati puedan parecer sólidos en FP1 fortalecen la confianza del equipo de que su desarrollo va en la dirección correcta.

Soporte completo del equipo de Ducati

El gerente del equipo de Ducati, Davide Tardozzi, expresó un gran optimismo después de ver performar Bagnaia. Afirmó que el corredor italiano había regresado a su mejor actuación.

«Por supuesto. Realmente lo pensé. Creo que ahora encontramos la forma, creo que puede estar en una posición que merece conseguir», dijo Tardozzi citado por Viva de Chocar Jum’at, 26 de septiembre de 2025.

Aunque reacio a revelar los detalles técnicos de lo que se cambió, Tardozzi enfatizó que el juicio en Misano era muy importante. Según él, el fin de semana de la carrera generalmente no es posible experimentar grande debido a limitaciones y regulaciones de tiempo. Con una prueba de día completo, el equipo puede revisar una solución más audaz y diferente.

Competencia en la clasificación de MotoGP de 2025

Actualmente, Bagnaia todavía enfrenta fuertes desafíos en la búsqueda del título mundial de MotoGP 2025. La distancia desde la parte superior de la clasificación es bastante grande, pero Ducati cree que un rendimiento impresionante en Japón puede ser un impulso para el avivamiento.

Tardozzi también recordó que los oponentes de Ducati, incluidos los equipos con el estado de clase C que obtuvieron más días de prueba, ahora son más competitivos. Por lo tanto, Ducati debe aprovechar cada oportunidad para mantener el rendimiento de Bagnaia consistentemente en el resto de la temporada.

La brillante aparición de Francesco Bagnaia en FP1 MotoGP Japón 2025 fue una señal de que el campeón mundial comenzó a regresar al camino correcto. Con el pleno apoyo del equipo de Ducati y los resultados positivos del juicio en Misano, Great Hope ahora ha vuelto a emergirse.

Si Bagnaia puede mantener la consistencia y utilizar la configuración de su motocicleta al máximo, todavía tiene el potencial de ser una amenaza grave en la lucha por los títulos mundiales. MotoGP 2025 se está poniendo más caliente, y todos los ojos ahora están enfocados en si Bagnaia realmente ha regresado como el principal retador.