Ducati anuncia oficialmente el reemplazo de Marc Márquez en el MotoGP de Australia 2025

VIVA – ducati finalmente anunció quién lo reemplazaría Marc Márquez durante su ausencia, sin embargo el anuncio solo aplica a la serie MotoGP De Australia.

Esta noticia es porque corredor Se confirma la baja del español debido a la lesión que sufrió tras verse involucrado en un accidente en el Mandalika MotoGP. Sin embargo, curiosamente, el sustituto designado por Ducati sólo aparecerá en una serie, concretamente en Phillip Island, Australia.



El accidente de Marc Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

“Tras una lesión que obligó a Marc Márquez a perderse las dos próximas pruebas de la temporada 2025 de MotoGP, el equipo Lenovo Ducati confirma que Michele Pirro lo reemplazará en el nombramiento del australiano», escribió el comunicado de Ducati, citado por VIVA el domingo 12 de octubre de 2025.

Incidente de lesión de Marc Márquez

El incidente que le pasó a Márquez se produjo en la primera vuelta del Mandalika MotoGP, cuando chocó con Marco Bezzecchi de Aprilia. En la colisión, Márquez salió despedido de su moto y sufrió un fuerte golpe en el hombro derecho.

Tras el incidente, el piloto de Ducati Lenovo fue trasladado inmediatamente en avión a Madrid para someterse a un examen médico exhaustivo. El diagnóstico arrojó que tenía una fractura en la base del hueso coracoides así como una lesión en el ligamento del hombro derecho.

“Como se anunció anteriormente, Marc se está recuperando en Madrid”, dijo el equipo Ducati.

Suplente de Marc Márquez

Ducati rápidamente decidió nombrar a Michele Pirro como su piloto sustituto para la serie australiana. Pirro ha sido piloto de pruebas oficial de Ducati desde 2013 y se sabe que tiene experiencia en el desarrollo de la moto Desmosedici GP.



Michele Pirro reemplaza a Adrea Iannone en VR46 Racing

Para Pirro, la carrera en Phillip Island será la aparición número 70 en su carrera en la categoría reina de MotoGP. Aunque su estatus es sólo un «reemplazo temporal», se cree que la experiencia de Pirro en la pista y su conocimiento de las motos Ducati ayudarán al equipo a mantener un rendimiento competitivo.

Sin embargo, Ducati enfatizó que el nombramiento de Pirro sólo se aplica a Australia. No han confirmado quién sustituirá a Márquez en Malasia, dependiendo de los resultados de la evaluación del estado del corredor y de la preparación de los demás candidatos.

En ausencia de Marc Márquez, Ducati se enfrenta a un gran desafío en la serie final de MotoGP 2025. Se espera que la presencia de Michele Pirro en Phillip Island pueda mantener el impulso del equipo y, al mismo tiempo, proporcionar datos importantes para el desarrollo de las motos la próxima temporada.