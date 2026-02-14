Dua Lipa sorprende en Berlín en el estreno de Callum Turner Rosebush Pruning

Dua Lipa hizo una aparición sorpresa en Festival de Cine de Berlín el sábado por la noche para acompañar a su prometido, Callum Turneren el estreno mundial de su nueva película “Rosebush Pruning”.

La pareja celebró el Día de San Valentín en la alfombra roja luciendo muy enamorados mientras posaban para los fotógrafos. Lipa lució un romántico vestido de encaje transparente, mientras que Turner lució un elegante traje marrón. Se intercambiaron muchas sonrisas, risas y besos en las mejillas antes de que Lipa apretara las manos de Turner y se alejara, dejándolo ser el centro de atención.

Callum Turner y Dua Lipa asisten al estreno de “Rosebush Pruning” durante el 76º Festival Internacional de Cine Berlinale. Imágenes falsas

Turner protagoniza “Rosebush Pruning”, una mordaz sátira del director de “Motel Destino”, Karim Aïnouz, junto a Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Lukas Gage, Tracy Letts y Pamela Anderson. Todos estuvieron presentes en el estreno además de Keough y Fanning.

«Rosebush Pruning» sigue a cuatro hermanos estadounidenses mientras «se regodean en el aislamiento y en su fortuna heredada, evitando las exigencias de su padre ciego y buscando amor y validación uno a través del otro y de su última ropa de diseñador», según la sinopsis de la película. «Cuando Jack, el hermano mayor y pieza central de esta familia, anuncia que se mudará con su novia Martha, los lazos de sangre se cortan y Ed se ve obligado a descubrir la verdad que rodea la muerte de su madre. Las mentiras generacionales comienzan a desmoronarse y el tejido de esta familia comienza a desintegrarse lentamente».

Más temprano el sábado en la conferencia de prensa de la película, A Turner se le preguntó inmediatamente sobre los rumores de que podría ser el próximo James Bond. «Es muy pronto para esa pregunta», dijo con una leve sonrisa. «No voy a comentar al respecto».

Luego, Letts le quitó la presión bromeando: «¡Lo siento, soy el próximo James Bond!». Turner, aliviado, respondió: «Tracy, pensé que no ibas a decir nada».