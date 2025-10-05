Dua Lipa Dazzles LA para ‘Radical Optimism’ Tour: Concert Review

Ha pasado alrededor de un año y medio desde Dua Lipa lanzó su tercer álbum, «Radical Optimism», Un proyecto perfectamente adecuado para la banda sonora de un día agradable en la playa. Lo grabó durante los restos de tiempo en su gira 2022 por «Nostalgia futura», un disco que exhumó los tropos de la discoteca y los mapeó a un sonido pop contemporáneo. El «optimismo» no se encontró con el mismo entusiasmo que su registro anterior, tal vez porque «nostalgia», lanzada al inicio de la pandemia, ofreció la fantasía de escape en un momento en que más era necesario, pero aún logró ampliar el alcance de sus poderes pop, doblando nuevas influencias mientras refinaba el bombardeo de su predecorador.

LIPA dio vida a ese álbum para la primera de las cuatro actuaciones con entradas agotadas en su gira «Radical Optimism» anoche en el Foro Kia de Los Ángeles, lo que lo convierte en un espectacular pop que nunca se quedó sin aliento. Es fácil olvidar cuántos éxitos ha acumulado desde su debut homónimo de 2017, tantos, de hecho, que su «Barbie» Smash «Dance the Night» se tocó como un Blip de 30 segundos durante el bis, pero aquí estaban en pleno desfile durante casi dos horas, encerrados como una mejor perspectiva de los mejores golpes sin encontrar una apoge, por falta de una mejor palabra, Nostgia, nostgia.

A los 30 años, LIPA es un artista curioso, uno que claramente alcanzó el estatus principal de Pop Girl con «nostalgia futura», pero se siente separado de las trampas que vienen con él. Ella no tiene una base de admiradores tan rabiosa como sus compañeros, su nombre de fandom es «amores», en caso de que te estés preguntando, pero se las arregla para ocupar un espacio propio en el mundo competitivo del pop. Está presente en el discurso, pero no sobresalga la conversación, dándonos vislumbres en su glamorosa vida con actualizaciones regulares en las redes sociales, cuidadosamente cuidadamente su personalidad como una figura atractiva pero finalmente inalcanzable.

Es por eso que su gira de «optimismo radical» se sintió tan inmediata. LIPA estaba completamente presente y en comando más completo, nunca perdió una nota o una señal mientras tocaba el cabecilla de una banda completa y un equipo de baile. Si estamos hablando de vivir la vida de una showgirl, entonces LIPA seguramente está a la altura de sus demandas con al menos cinco cambios brillantes de atuendo (boa de piel y capa hasta el piso incluida), láser en abundancia y bombillas de espejo de tocador que parpadean en las pantallas detrás de ella. Ella abrazó la estética del «optimismo» con el set, diseñada como una ola crestante para reflejar la portada de su álbum muy discutida, y puntuó los momentos más explosivos durante canciones como «Break My Heart» y «Hallucinate» con Jettisons of Confetti.

Hay algo que decir sobre cuánto ha mejorado LIPA como intérprete desde sus primeros días de atravesar la ciudad en el Belasco y Hollywood Palladium. Sus movimientos de baile han sido memed (algunos la llamaron más viral «sacapuntas»), sin embargo, en estos días, hay pocas razones para utilizarlos. Estaba constantemente en movimiento, flanqueada por bailarines en el labio del escenario para «One Kiss» y pavoneando por la pasarela hasta el latido de «electricidad». Las únicas veces que se quedó aún era centrar la canción, parada en un remolino de fuego en «Love Again» y haciéndose pasar por el núcleo de su banda para una versión de «The Chain» de Fleetwood Mac.

Y luego está la voz. Uno de los atributos más importantes de LIPA es el tono ronco de su entrepiso, prestando una aspereza arenosa al esmalte pop de sus canciones. Quizás el momento vocal más dinámico de toda la noche llegó durante «Falling Forever», cuando se paró en la cima del escenario y sacó a dos cantantes de respaldo a mediados de la canción. La música se cortó, dejando a los tres para entregar armonías poderosas antes de que la banda volviera a entrar. Fue alegre y elevado, el tipo de toque sofisticado que reforzó que esto era más que solo su espectáculo pop promedio.

La única vez que la noche parecía que podría haberse caído de los rieles fue durante su trabajo de multitud. Ella descendió a una barrera entre el escenario y el pozo, tomando selfies y charlando con fanáticos claramente hechos que lucharon por responder. Pero ella lo manejó con Grace, como tiende a hacerlo, corriendo por el labio de la etapa B y golpeando las manos con los miembros de la audiencia mientras los miembros de la tripulación muy trabajadores desmantelaron y reunieron nuevas configuraciones de escenario en tiempo real.

Si el «optimismo radical» se sintió como un sucesor más medido de la «nostalgia futura», como se quejó algunos fanáticos, su programa en el foro puede ser causa de su reconsideración. «Illusión», «María» y «temporada de entrenamiento» se sintieron tan vibrantes como «levitantes» y «físicas», como si los reuniera a todos en la misma línea de fábrica brillante. Eso es parte de su encanto, que no importa cuánto juegue con su fórmula, logra que todo se sienta específicamente. Que sea capaz de darle vida a todo y atar un arco tan ordenado sobre todo es otro testimonio de lo singular que permanece en el panorama pop en constante cambio.