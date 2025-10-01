Drun y Cekok y Cekok en la referencia nocturna para hablar, Aipda S Leer Bripka I

Gorontalo, Viva – El sector profesional y de seguridad de la Policía Regional de Gorontalo ha preparado sanciones severas para los miembros involucrados en el caso Policía Policía fuerte en uno Lugares de entretenimiento nocturno En la regencia de Pohuwato, Gorontalo.

Jefe de ProPam Polda Gorontalo Kombes Pol. Afri Darmawan en Gorontalo dijo el martes que había recibido previamente un informe de que el domingo por la mañana, dos miembros de la estación de policía de Pohuwato con las iniciales Aipda s y Bripka estaba consumiendo bebidas alcohólicas en uno de los clubes nocturnos.

«Los presuntos perpetradores de Aipda y la víctima fueron Bripka I. Ambos estaban bajo la influencia de las bebidas alcohólicas e involucrados en el argumento hasta que terminaron puñalada«Dijo Kombes Pol. Afri.

Durante la discusión, se sospechaba que Aipda S se ofendió y tomó un machete de su automóvil y perseguía a Bripka I.

Según el último informe recibido, Bripka I estaba recibiendo tratamiento médico en el Hospital de la Policía Regional de Gorontalo y su condición había comenzado a mejorar, mientras que AIPDA había sido asegurada en el propam Police Propam.

Para acelerar el proceso de examen de AIPDA, ha enviado un equipo de la Bidpropam de la Policía Regional de Gorontalo, y está blanco de ser juzgado la próxima semana.

Dijo que, al referirse al código de ética de la profesión de Polri, se consideró que ambos habían violado, porque fueron a clubes nocturnos y consumiendo bebidas alcohólicas, de modo que ambos aún se les otorgaría sanciones de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Específicamente para la propia AIPDA, las sanciones se aplicarán al Código de Ética para la profesión de la Policía Nacional y también pueden estar sujetas a sanciones penales.

En relación con este caso, como jefe de Gorontalo Regional Police Proupam, expresó su apelación a todo el personal de Polri en Gorontalo, para no hacer cosas que pudieran empañar la reputación y la buena imagen de la institución de la Policía Nacional.

«Con respecto a este caso, he ordenado al personal que acelere el proceso de inspección hasta la sesión de los dos. También advierto que los miembros de la Policía Nacional en Gorontalo siempre llevan a cabo sus deberes y responsabilidades de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables, evitando comportamientos que dañan el nombre de la Institución de la Policía Nacional», agregó. (Hormiga)