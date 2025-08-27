Drones usados ​​para despejar la basura del Everest de montaje







Un equipo de operadores de drones se unió a escaladores y guías en Everest El campamento base, armado con drones de servicio pesado para ayudar a despejar la basura, desde latas vacías y botes de gas, hasta botellas, plástico y equipo de escalada desechado, desde el pico más alto del mundo. Se volaron dos drones de elevación pesada al campamento 1 a 6065 metros, donde trasladaron 300 kg de basura durante la temporada de escalada de primavera de abril a principios de junio.

Tshering Sherpa, jefe del Comité de Control de Contaminación de Sagarmatha, dijo: “En solo 10 minutos, un zumbido puede llevar tanta basura como 10 personas tardarían seis horas en transportar ”. Los drones cuestan alrededor de $ 20,000 cada uno, pero fueron suministrados por el fabricante con sede en China DJI.

