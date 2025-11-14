‘Driving Mum’ y ‘All the Sins’ accedieron a los incentivos de posproducción de la película Estonia

“Puede que seamos pequeños, pero somos rápidos, flexibles y estamos profundamente comprometidos, y ese enfoque nos hace verdaderamente competitivos”, dijo Edith Sepp, directora ejecutiva del Instituto de Cine de Estonia, mientras más de 1.700 invitados acreditados de más de 50 países llegan a la ciudad para asistir a la mayor fiesta cinematográfica del año: el Festival de Cine Black Nights y el evento Industry@Tallinn & Baltic.

Sepp está particularmente orgullosa de las instalaciones y el equipo de postproducción de su país, “altamente calificados, inventivos y es un placer trabajar con ellos”, dice. «Las instalaciones de Tallin pueden manejar todo, desde sonido y color hasta efectos visuales, y la calidad es de primer nivel. Nuestra competitividad se ilustra mejor con nuestra empresa Frost FX, que recibió un premio Emmy por los efectos visuales especiales en la serie de HBO «The Penguin», un gran ejemplo de cómo el talento estonio sigue brillando a nivel mundial», insiste.

Según el Instituto de Cine de Estonia, el reembolso en efectivo, especialmente para la postproducción, es una ventaja única, quizás no tan conocida en el extranjero.

Para acceder al soporte de posproducción, los envíos deben realizarse a través de una empresa local. El gasto mínimo es de 30.000 euros (34.000 dólares) para beneficiarse de una devolución de impuestos del 20% sobre los costos de producción elegibles, 50.000 euros (57.800 dólares) para que esa devolución alcance el 25% y 80.000 euros (92.000 dólares) para ser elegible para la devolución máxima del 30% disponible, según Film. Estonia pautas.

Entre los proyectos recientes que han utilizado únicamente el incentivo de postproducción de Film Estonia se incluye el programa criminal finlandés “All the Sins” (temporadas 1, 2, 3) producido por MRP Matila Röhr Productions. Los servicios posteriores realizados abarcaron desde la edición fuera de línea de Tambet Tasuja, los efectos visuales de Frost FX y los avances y la creación de clips promocionales y avances de Tallinn Postworks, según la coproducción estonia Taska Film.

Otro beneficiado fue el cine islandés. “Mamá conductora” de Hilmar Oddsson, coproducida por la estonia Alexandra Film, que contrató a los diseñadores de sonido estonios, al montador Hendrik Mägar (también adjunto a la película ganadora de Sundance de Anna Hinds, “Smoke Sauna Sisterhood”) y al compositor Tõnu Kõrvits. Este último obtuvo la mejor banda sonora original para la película en el Festival de Cine Black Nights de 2022, donde “Driving Mum” obtuvo el Gran Premio.

«El correo se ha convertido en la comidilla de la ciudad y se está generalizando separarlo del gasto de producción nacional para acceder a incentivos extranjeros», dijo la comisionada de cine Nele Paves, quien maneja el reembolso anual en efectivo de 6,2 millones de euros (7,1 millones de dólares) de Film Estonia.

«Somos súper rápidos, transparentes y flexibles. Ofrecemos auditorías después de la producción y luego concedemos descuentos, para que los productores no tengan que esperar a los últimos momentos de la posproducción. Las decisiones y los descuentos se pueden obtener en un mes, lo cual es inusual para un fondo público», subrayó.

Ahora está presionando al gobierno de Estonia para que aumente el reembolso en efectivo del 30% y lo abra a las producciones nacionales. «Necesitamos conservar nuestro talento y hacer que nuestros incentivos sean aún más competitivos. Es necesario convencer a los políticos, pero tenemos esperanzas para 2026», afirmó.