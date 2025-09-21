‘Drishyam’ coreano sets Director

Deok Noh dirigirá la nueva versión coreana del exitoso thriller indio ‘Drishyam’, Choi Jae-Won, presidente de los estudios de antología de Corea. Variedad en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan.

El remake de la Drishyam franquicia en Corea con antología y los estudios panorámicos de la India en asociación, fue presentado en 2023 en Cannes.

Panorama Studios está respaldado por el productor Kumar Mangat Pathak y Abhishek Pathak, mientras que Anthology Studios es fundado por el ex jefe de producción local de Warner Bros. Choi Jae-Won (alias Jay Choi), la canción del actor de «Parasite» Kang-ho y el aclamado director Kim Jee-Woon.

El cineasta de Corea del Sur, Deok Noh, se rompió con la comedia romántica de 2013 «Muy ordinary Pare», que ganó el Premio Asian New Talent en el Festival Internacional de Cine de Shanghai. Ella giró a un registro más oscuro con el thriller de la sala de redacción 2015 «The Exclusive: Beat the Devil’s Tattoo», antes de pasar a la narración episódica con la antología de ciencia ficción «SF8» en 2020 y la serie misteriosa de Netflix «Glitch» en 2022.

Escrito y dirigido por Jeetu Joseph, el «Drishyam» (2013) del idioma malayalam fue encabezado por la superestrella Mohanlal. Siguió a un operador de televisión por cable cuyo simple mundo se astilla después de una muerte accidental que involucró a su familia, y sus desesperadas medidas para protegerlos de la ley. The massive success of the film spawned hit remakes in several languages ​​– in Kannada as “Drishya” (2014), starring Ravichandran, in Telugu as “Drushyam” (2014), starring Venkatesh, in Tamil as “Papanasam” (2015), starring Kamal Haasan, in Hindi as “Drishyam” (2015), starring Ajay Devgn and in Sinhala como «Dharmayuddhaya» (2017), protagonizada por Jackson Anthony. Un remake chino «ovejas sin pastor» (2019), protagonizada por Xiao Yang, recaudó $ 199 millones.

El «Drishyam 2» en idioma malayalam se completó durante la pandemia y tuvo un lanzamiento directo a la transmisión en el video Prime en 2021, seguido del «Drushya 2» en el servicio de telugu en el servicio. El «Drishya 2» en el idioma kannada tuvo un lanzamiento teatral el mismo año. El idioma hindi «Drishyam 2» fue uno de los mayores éxitos de Bollywood de 2022recaudando $ 45 millones en todo el mundo.

La propiedad también está siendo rehecho en ingléscon producción de Panorama Studios con compañías estadounidenses Gulfstream Pictures y Joat Films.

El remake coreano comenzará a filmarse el próximo año, dijo Choi Variedad.

La antología «The Hole», dirigida por Kim Jee-Woon y protagonizada por Theo James, la ruptura de «Juego de Squid» Hoyeon, Yeom Hye-Ran y el ganador del Globo de Oro, Christian Slater, fueron adquirido para distribución mundial por Amazon MGM’s Orión Las imágenes etiquetan en un acuerdo multimillonario en Cannes este año.