DRDO presenta sistema de paracaídas de combate militar







La Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO) presentó el jueves el Sistema de Paracaídas de Combate Militar (MCPS) desarrollado localmente y realizó con éxito un salto de combate en caída libre desde una altitud de 32.000 pies.

El salto fue ejecutado por saltadores de prueba de la Fuerza Aérea de la India, lo que demuestra la eficiencia, confiabilidad y diseño avanzado del sistema autóctono. Este logro convierte al MCPS en el único sistema de paracaídas actualmente en uso operativo por las Fuerzas Armadas de la India capaz de desplegarse por encima de los 25.000 pies.

Incorpora varias características tácticas mejoradas, incluida una tasa de descenso más baja y capacidades de dirección superiores, lo que permite a los paracaidistas salir de la aeronave de manera segura, desplegar paracaídas en altitudes predeterminadas, navegar con precisión y aterrizar en zonas designadas. Ministro de Defensa de la Unión Rajnath Singh el jueves elogió al DRDO, calificándolo de “un hito notable hacia la autosuficiencia”.

