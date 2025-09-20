Draymond Green Headlocks Fan con Jordan Poole Jersey

El infame momento cuando Draymond Green atacado físicamente Jordan Poole en la práctica finalmente forzó el Guerreros de Golden State para elegir entre ellos. Green se quedó en Golden State, y ahora se siente lo suficientemente cómodo como para bromear sobre la situación en público. Draymond recientemente puso a un fanático con una camiseta de Poole Warriors en una llave juguetona para renovar el drama.

Cada temporada baja, múltiples estrellas de la NBA visitan China para campamentos y eventos de baloncesto a medida que el alcance global de la liga continúa creciendo. Green participó en un evento especial en el extranjero, donde un fanático en una camiseta de Poole intentó anotarle. La interacción parecía una diversión alegre, pero también subrayó la facilidad con que este momento todavía los sigue a ambos.

Poole lo ha dejado claro No es amigable con el verdeinsinuando un resentimiento persistente sobre cómo los guerreros manejaron el incidente. Fadeaway Media compartió el video de verde inclinado hacia la broma en lugar de cepillar la incomodidad, lo que demuestra que preferiría que lo encienda que ignore.

Draymond Green ganó su juego de China

El ex jugador defensivo del año viajó a Quzhou, China, para participar en el torneo de batalla de Star Street. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha alentado durante mucho tiempo a las estrellas a visitar China y otros países para ayudar a aumentar el atractivo mundial de la liga.

Green se asoció con el favorito de los fanáticos locales Slim para enfrentarse contra los baile de calle Chen Zewen y Cheng Xinkai en un juego de dos contra dos a 100 puntos. El equipo con un jugador real de la NBA logró una victoria fácil de 100–59. A pesar de que los ballers callejeros juegan durante todo el año, es casi imposible para los no profesionales desafiar seriamente a una estrella de la NBA.

En un momento, Green arrasó a un oponente que se estrelló contra el piso, solo para ayudarlo segundos después. El momento más divertido llegó cuando Green notó la camiseta Poole del fanático y convirtió la escena en un espectáculo, poniéndolo en una llave juguetona como una devolución de llamada a la infame pelea que remodeló la reputación de su y Jordan Poole.

¿Pueden Draymond y Jordan Poole hacer las paces?

Los Warriors merecen crédito por mantener a Draymond y Poole juntos por el resto de la temporada después de su infame pelea de principios de temporada. Green golpeando a Poole condujo a una multa y una disculpa pública por hacer algo tan poco profesional para un compañero de equipo. Mientras terminaron el año como compañeros de equipo, la división era obvia y la tensión colgaba sobre el vestuario.

Desde que dejó Golden State, Poole ha expresado alivio sobre seguir adelante, incluso si su equipo de Washington Wizards no se ha acercado al éxito de los Warriors. El drama ha continuado a través de podcasts y redes sociales, donde Green ha sido más vocal sobre su lado. Draymond recientemente negó los rumores Que un insulto brutal de Poole desencadenó la pelea o que Steve Kerr alentó a Poole a enfrentarlo.

Lo que es seguro es que Green no tiene miedo de bromear sobre la situación. Una llave juguetona en una camiseta de Poole con fan en China demostró que está feliz de dejarlo. Si Poole siente lo mismo es otra historia, ya que todavía parece tener un resentimiento, mientras que Green lo trata como una línea de línea.