Draymond Green de los Warriors choca con un analista de la NBA

guerreros del estado dorado adelante Draymon Verde empujado con fuerza contra Kevin O’Connor, analista de deportes de Yahoo el miércoles luego de una ola de informes que detallaban la tensión dentro del vestuario de los Warriors.

La disputa surgió después Anthony Slater de ESPN informó que algunos jugadores de los Warriors reaccionaron poniendo los ojos en blanco ante los comentarios hechos por el guardia de segundo año. Brandin Pod Ziemiaquien dijo durante la temporada baja que «quiere ser mejor que Esteban Curry”, ícono de la franquicia de Golden State y cuatro veces campeón de la NBA.

O’Connor, respondiendo al informe de Slater, criticó duramente a los veteranos de los Warriors, argumentando que estaban apuntando injustamente a sus compañeros más jóvenes.

Kevin O’Connor: ‘Los viejos son el problema en Golden State’

En una publicación viral de Threads, O’Connor defendió a Podziemski y criticó al núcleo veterano del equipo, que incluye a Green, Curry y Jimmy mayordomo —Por las primeras luchas del equipo.

«¿A quién le importa si Podz dice que espera ser mejor que Steph Curry?» O’Connor escribió. “Es ridículo que los veteranos de los Warriors lo estén mirando de reojo, o Jonathan Kuminga o cualquier otro joven compañero de equipo. Los viejos son el problema en Golden State. No los jóvenes”.

O’Connor fue más allá y escribió que Green «se negó» y calificó a Butler como «un descontento que no ha logrado dar un paso al frente en los momentos más importantes». Añadió que Curry “merece mucho mejor”.

Draymond Green responde: ‘¡HABLO POR MÍ! ¡SIEMPRE!’

Green, que nunca evita la confrontación, respondió directamente a O’Connor.

«¿Quién dijo que fueron los jóvenes, Kevin? ¡Dije NOSOTROS!» Verde respondió. «No tengo pelos en la lengua y no tienes que hablar por mí… ¡YO HABLO POR MÍ! ¡SIEMPRE!»

El ex Jugador Defensivo del Año continuó, apuntando a los conocimientos de baloncesto de O’Connor.

«Sé mucho más que tú sobre ganar» Verde añadido. “No podías ganar tus deportes intramuros y pensabas que era una buena idea convertirte en un NBA escritor… si quieres hacer un análisis en profundidad y un desglose del juego, también te avergonzaré por eso”.

O’Connor aclara su posición: «Nunca hice referencia a lo que dijiste después del juego»

O’Connor respondió que no se refería a Green. comentarios posteriores al juego directamente, pero estaba abordando la narrativa más amplia que ve entre los fanáticos y dentro de la organización.

«¿Cuándo dije algo sobre lo que dijiste después del juego? Nada», escribió O’Connor.

Dijo que su comentario estaba dirigido a «los fanáticos que señalaban con el dedo a los jóvenes», y agregó que Butler «realizó tres tiros anoche» y que el propio Green admitió que había «fallado» a la defensa a principios de esta temporada.

Informe de ESPN destaca la ambición de Podziemski y las reacciones en el vestuario

El informe de Slater avivó el debate en torno a la química de Golden State. Según Slater, Podziemski hizo referencia repetidamente a objetivos a largo plazo en la pretemporada, incluido superar a Curry.

Sus comentarios «provocaron algunas miradas», escribió Slater, y fueron mencionados varias veces por aquellos dentro de la organización.

Tras la derrota de Golden State por 126-102 ante el Trueno de la ciudad de OklahomaGreen hizo comentarios directos sobre las agendas personales que afectan el desempeño del equipo.

«Todos tienen una agenda personal… pero hay que hacer que esas agendas funcionen dentro del equipo», dijo Green. «Si no es así, tienes que deshacerte de tu agenda antes de que el equipo se deshaga de ti».

O’Connor elogia a Green y Butler tras la victoria de los Spurs

Las tensiones disminuyeron momentáneamente después de la victoria de los Warriors por 125-120 sobre los Espuelas de San Antonio el miércoles, un partido destacado por los 46 puntos de Curry, la agresiva actuación de 28 puntos de Butler y la destacada defensa de Green en Victor Wembanyamaquien cometió ocho pérdidas de balón a pesar de lograr un triple-doble de 31 puntos.

O’Connor reconoció las actuaciones, citó sus críticas anteriores y las reformuló como motivación.

«Los Warriors vencieron a los Spurs… porque Draymond Green acaba de tener su mejor juego defensivo de la temporada y Jimmy Butler jugó con agresividad durante todo el partido». O’Connor escribió. «Los Warriors ganarán más partidos si Dray y Butler siguen jugando así. Está en sus manos. No en los jóvenes».