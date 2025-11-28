Dramático rescate: una pareja de ancianos quedó atrapada durante dos días en las inundaciones en el oeste de Aceh

Meulaboh, VIVA – Acción rescate Realizado dramáticamente por personal de Satpolairud Polres Aceh occidental cuando el marido y la mujer son ancianos o anciano encontrado atrapado inundación durante dos días en la aldea de Gunong Rambong, distrito de Woyla.

«La operación de rescate se llevó a cabo después de que la aldea informara que la pareja de ancianos no había regresado a casa durante dos días debido a que quedó atrapada por las inundaciones», dijo el jefe de policía de West Aceh, inspector Karianta, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Esta zona es uno de los puntos más afectados por las crecientes inundaciones. De las 65 familias, 62 casas quedaron sumergidas hasta la altura del pecho de los adultos. Decenas de residentes se vieron obligados a huir al ayuntamiento para sobrevivir.

Personal del TNI evacua a los residentes afectados por las inundaciones en el centro de Aceh

En una situación de emergencia y la lluvia nunca paraba, los agentes tuvieron que avanzar lentamente a través de charcos de dos kilómetros de largo para llegar a la casa de la víctima. El agua subía cada minuto haciendo la misión aún más arriesgada.

En medio de una casa rodeada de agua y oscuridad, la pareja de ancianos, Nurasyiah (65) y su marido Tgk Safi’i (70), fueron finalmente encontrados en condiciones muy débiles. Tgk Safi’i es conocido como el imán del pueblo, por lo que la noticia de su desaparición en los últimos dos días ha puesto ansiosos a los residentes.

Utilizando un bote inflable, el equipo de rescate los evacuó a los dos de los peligros que acechaban en cada rincón del pueblo sumergido.

La policía de West Aceh continúa mejorando la coordinación con BPBD, TNI y funcionarios locales de la aldea para hacer frente a la posibilidad de inundaciones posteriores debido al empeoramiento cada vez mayor del tiempo.

Según él, la gestión de desastres requiere sinergia de todas las partes para la seguridad de la comunidad. También se recomienda a las personas que todavía se quedan en casa que aumenten su vigilancia e informen inmediatamente si necesitan ayuda.

Esta acción de rescate es una clara muestra del compromiso de las autoridades por brindar la mejor protección a los residentes, especialmente en situaciones de emergencia como la actual.