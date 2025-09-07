Drama Sprint Race, Alex Márquez y Aldeguer siguen siendo optimistas para ganar puntos en el MotoGP de Catalunya

VIVA – Bk8 Team Racer Gresini Racing Motogp, Alex Márquez Y Fermin Aldegerlisto para aparecer en la carrera principal MotoGP de Catalunya 2025 en el circuito de Barcelona, ​​domingo 7 de septiembre de 2025.

Alex Márquez comenzará desde la posición principal, también conocido como posición de la pole. La hermana de Marc Márquez parecía loca en la sesión de clasificación después de registrar el récord de vuelta más rápido en Barcelona, ​​1 minuto 37.536 segundos. Mientras que su compañero de equipo, Fermin Aldeguer, tuvo que estar satisfecho a partir de la cuadrícula 15 después de registrar 1 minuto 38.049 segundos.

Los dos corredores de carreras de Gresini están decididos a aprovechar sus respectivas posiciones de inicio para asegurar puntos importantes para la clasificación de MotoGP 2025. Desafortunadamente, los dulces resultados están un poco empañados debido al incidente en la carrera de Sprint, sábado 6 de septiembre de 2025.

Alex, que está liderando con una distancia de 1.502 segundos de Marc Márquez, se deslizó en la esquina 10 cuando la carrera solo deja cuatro vueltas. Mientras que Aldeguer debe estar dispuesto a caer en la curva de cinco después de Touched por Marco Bezzecchi. Como resultado del incidente, Aldeguer fue recompensado con una penalización de vuelta larga por la carrera principal.

Alex Márquez no rechazó su decepción.

«Puramente mi error, debido a un poco relajado o tal vez demasiado decidido. Perdimos la oportunidad, pero nuestro rendimiento y velocidad son suficientes para ser un protagonista. Ahora es el momento de unir todo para volver a colocar puntos valiosos. La carrera más tarde es un nuevo día», dijo Alex.

Lo mismo fue transmitido por Aldeguer. «Esto es realmente desafortunado porque nuestra velocidad es buena y puede perseguir. También estoy preocupado por el equipo, yo mismo y también Marco que no puedo evitar. Tenemos un capital fuerte para mejorarnos mañana a pesar de que la penalización de la vuelta larga claramente no ayuda», dijo.

En la clasificación, Alex Márquez todavía sobrevivió en el segundo lugar con 280 puntos. Mientras que Fermin Aldeguer está en octavo lugar con 126 puntos.