Drama sobre la selección nacional y engaño de la AFC, el PSSI se enfrenta a una crisis de confianza en el fútbol internacional

VIVA – Presidente General del PSSI, Erick ThohirEnfatizó que su partido no quiere apresurarse en la elección del nuevo entrenador de la selección de Indonesia. Según él, actualmente el objetivo principal de PSSI no es sólo buscar un sustituto Patricio Kluivertsino más bien restaurar la confianza de la comunidad futbolística internacional en Indonesia.

«No es fácil y no puedo apresurarme a encontrar un entrenador debido a esta condición. Tengo que educar al fútbol internacional sobre lo que realmente está sucediendo e intentar recuperar la confianza de la comunidad futbolística mundial en nosotros», dijo Erick en una conferencia de prensa en el estadio principal Gelora Bung Karno de Yakarta, el viernes.

Erick explicó que esta cuidadosa medida se tomó tras dos acontecimientos que han sacudido la reputación del fútbol indonesio en las últimas semanas.

En primer lugar, la terminación anticipada de la cooperación con el cuerpo técnico de Patrick Kluivert y otros empleados holandeses, tras el fracaso. Equipo Nacional Indonesia en la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática. La decisión provocó fuertes reacciones en las redes sociales y recibió el escrutinio de los medios extranjeros.

En segundo lugar, la aparición de informes engañosos en varios medios de comunicación nacionales que decían que Japón, Corea e Irak estaban abandonando su membresía. FCA. Esta cuestión infundada se volvió viral e incluso atrajo la atención de funcionarios y medios internacionales.

«Los amigos de los medios recuerdan que los medios de la AFC realmente monitorean las noticias en el país. Nosotros en Riad fuimos interrogados por los miembros de la AFC y sus medios sobre la validez de las noticias. Se sorprendieron y cuestionaron la fuente, porque pensaban que los medios de Indonesia estaban difundiendo noticias falsas», dijo el Secretario General del PSSI, Yunus Nusi, que acompañó a Erick en la conferencia de prensa.

Erick admitió que el incidente causó confusión entre los funcionarios de la AFC cuando la delegación indonesia asistió a los Premios de la AFC en Riad, Arabia Saudita, la semana pasada. Esta situación obligó al PSSI a realizar aclaraciones directas para solucionar los problemas en circulación.

Para Erick, estos dos incidentes son un recordatorio importante de que la reputación del fútbol no sólo se construye a través de los logros en el campo, sino también a través de la integridad, el profesionalismo y la comunicación pública responsable.

«Esta es una lección para todos nosotros. Tenemos que tener cuidado. La confianza internacional no surge así. Hay que mantenerla y construirla», subrayó Erick.