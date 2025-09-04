Drama paquistaní ‘Ghost School’ recogido por MPM Premium

Agencia de ventas internacional con sede en París MPM Premium ha adquirido derechos de ventas globales para «Escuela fantasma«, El debut como el aclamado director paquistaní Apariencia amarillo. Hace su estreno mundial en la sección de descubrimiento en el Toronto INTL. Festival de cine.

La película marca la única entrada paquistaní en la selección oficial de Toronto este año. Aguacece el problema social apremiante del acceso educativo en la zona rural de Pakistán a través de los ojos del protagonista de 10 años Rabia.

«Ghost School» sigue a la joven Rabia mientras la escuela de su pueblo se cierra repentinamente en medio de los rumores de que la maestra está poseída por un Jinn (espíritu) y el edificio está embrujado. Decidida a descubrir la verdad detrás de las vagas explicaciones de los adultos, Rabia lleva a los niños de la aldea a la escuela supuestamente maldita para enfrentar la presunta presencia sobrenatural. El consiguiente caos obliga a Rabia a hacer un sacrificio personal, en última instancia, continúa su educación en otra parte con orientación de un caballo de ala blanca mística.

La narración sirve como una alegoría para una devastadora crisis del mundo real. Según la Comisión Asiática de Derechos Humanos, existen aproximadamente 1,000 «escuelas fantasmas» en todo Pakistán, instituciones que existen solo en papel mientras dejan más de 22 millones de niños sin acceso educativo.

«Nos conmovió profundamente el retrato de una niña de 10 años que se niega a aceptar respuestas fáciles», dijo Jean-Charles Mille, gerente general de MPM Premium. «Su implacable curiosidad se convierte en un acto de coraje, y lo que más nos conmovió fue su madurez para enfrentar el mundo adulto, siempre iluminado por la chispa de la imaginación que pertenece exclusivamente a la infancia. Más allá de su narrativa poética, la película entrega un mensaje poderoso: la necesidad urgente de acceso a la educación, que permite a los niños soñar en todo el futuro».

El director Gul, cuya «tormenta de arena» de 2021 interpretó a Sundance y Venecia, posiciona el proyecto como comentarios sociales puntiagudos.

«‘Ghost School’ es una exploración de la corrupción sistémica en las rurales de Pakistán, donde cientos de ‘escuelas fantasmas’ existen solo en papel, dejando a decenas de millones de niños sin acceso a la educación», dijo Gul. «Contada a través de los ojos de una joven curiosa y valiente, la película destaca la inocencia y la determinación de un niño que cuestiona la injusticia que la rodea. Es raro ver el mundo desde la perspectiva del niño, especialmente en el cine del sur de Asia, lo que hace que esta sea una película única con potencial para llegar a grandes audiencias».

La producción presenta cinematografía de Zamarin Wahdat, dirección de arte de Cyrus Karanjia, edición de Raluca Petre y Alexandra Strauss, y música de Anna Bauer. El elenco del conjunto incluye a Nazualiya Arsalan, Samina Seher, Adnan Shah Tipu, Vajdaan Shah, Muhammad Zamaan, Muhammad Zayan, Kehan ​​Naqvi, Taha Khan, Ziarat Gul, Tarioq Raaja y Tutu Baba.