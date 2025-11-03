Drama filipino-indonesio presentado en TCCF explora el dolor y la violencia

La Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán (TAICCA) destaca “El vacío es inmenso en las horas de inactividad”, una coproducción filipino-indonesia que examina el dolor y la supervivencia, en el Festival de contenido creativo de Taiwán (TCCF) que se celebrará del 4 al 7 de noviembre en Taipei.

Conducir. Yulia Evina Bhara Con la productora indonesia KawanKawan Media como coproductora, el proyecto se centra en Rosemary, de 19 años, quien se convierte en la última persona en ver a un joven antes de su desaparición. Al encontrarse junto a la afligida madre del niño, Agnes, en la búsqueda, Rosemary se enfrenta a un dolor tácito y a sueños olvidados en la quietud de sus días compartidos.

La película surgió de la exploración personal de Manacsa sobre cómo vivir el dolor diario en comunidades donde las personas continúan sobreviviendo incluso después de una pérdida profunda. “Comenzó cuando procesé la idea de vivir con dolor todos los días, en espacios donde las personas siguen moviéndose y sobreviviendo, incluso cuando algo dentro de ellos ya se ha perdido”, dice Manacsa.

La narrativa se basa en la realidad de madres que han perdido hijos a causa de la violencia sin respuestas ni justicia. “En ellos vi cómo el dolor puede coexistir con los cuidados, cómo la fuerza y ​​el cansancio pueden convivir al mismo tiempo”, explica Manacsa. “Esa intimidad es lo que me hizo querer contar esta historia: el peso invisible de mantener las cosas unidas, de buscar significado en la repetición, de seguir viviendo incluso cuando la vida se siente en pausa”.

Manacsa describe el núcleo de la película como una exploración de la “persistencia silenciosa”: las pequeñas y tácitas formas en que las personas siguen moviéndose cuando el dolor nunca termina. «En una sociedad donde la violencia se ha vuelto algo común, la película se pregunta qué tipo de vida queda por vivir y qué significa todavía vivir», dice el director.

La producción se encuentra actualmente en la etapa de financiamiento, con planes de comenzar el trabajo de preparación a fines de 2026. La fotografía principal está prevista para el segundo trimestre de 2027, y se anticipa un estreno en 2028, según el productor Cabigon.

En TCCF, el equipo busca socios de producción que compartan su visión de una narración íntima y con conciencia social. “Esperamos encontrar asociaciones sólidas con productores, financistas y socios de coproducción que compartan nuestro compromiso de contar con cuidado historias íntimas y con raíces sociales”, dice Cabigon. «Esperamos encontrar personas que den forma a esta película junto con nosotros, guiando su viaje artístico y narrativo en un espacio seguro manteniendo sus verdades emocionales».