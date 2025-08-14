Drama en Sidoarjo! Shin Tae-yong regresa a Indonesia para derrotar a Garuda Muda

Yakarta, Viva – Ex entrenador Equipo nacional indonesio, Shin Tae YongConfirmado al país a fines de agosto de 2025.

Sin embargo, su llegada esta vez no fue brotar a Garuda Muda, sino que conduce Equipo nacional de Corea del Sur U-23 en calificaciones Copa asiática u 23 2026.

Shin fue nombrado oficialmente por la Asociación de Fútbol de Corea (KAFA) como gerente del equipo para el evento que tendrá lugar del 3 al 9 de septiembre de 2025 en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo.

Curiosamente, Corea del Sur U-23 se unió en el Grupo J con el anfitrión de Indonesia U-23, Laos U-23 y Macau U-23.

El duelo indonesio vs surcoreano se presentará el 9 de septiembre de 2025.

Es decir, Shin Tae-yong se enfrentará al equipo que está lleno de jugadores jóvenes que anteriormente orbitó mientras manejaba al equipo nacional indonesio.

«No hay una fecha exacta para Indonesia, pero tal vez alrededor del 27 o 28 de agosto de 2025. Debido al 1 de septiembre de 2025, hay un partido U-23 surcoreano en Sidoarjo», dijo el entrenador de 54 años en el canal Jekpot de YouTube.

Shin Tae-yong di Film Ghost Soccer

La tarea especial del presidente de KFA designó a Shin Tae-yong para liderar al equipo joven de Corea del Sur, vino directamente del presidente de la Federación de Fútbol de Corea del Sur (KFA), Chung Mong-Gyu.

«Podría ir allí como gerente general de Corea del Sur U-23. El presidente me dijo que fuera como gerente general. Entonces, creo que iré como gerente que supervisa al equipo en su conjunto», explicó Shin.

Esta reunión sin duda será un partido emocional y está lleno de prestigio, dados los grandes servicios de Shin en el desarrollo del fútbol indonesio en los últimos años. La calificación de la Copa Asiática U-23 2026 en sí será un evento importante para ambos equipos.

Indonesia está organizando el grupo, mientras que Corea del Sur ciertamente quiere garantizar que los boletos califiquen para las finales. Se predice que la reunión de Indonesia vs Corea del Sur será uno de los partidos más esperados en Sidoarjo.