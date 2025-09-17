Drama en Misano, el padre de Veda Ega fue testigo del momento de la Copa Final de Rookies de Haru

VIVA – joven corredor indonesio, Veda Ega PratamaCerrar la temporada Red Bull Rookies Copa 2025 con drama completo en el circuito de Misano, Italia. Por primera vez, su padre, Sudarmono, fue presente inmediatamente presenciado a su hijo para luchar en el escenario mundial.

Leer también: Pirelli reveló una impresión positiva después del debut de Sprint Simulation en MotoGP



En la carrera 1 final, Veda comienza la carrera desde la segunda posición, justo detrás de sus principales rivales de España, Brian Uriarte. En ese momento, Veda todavía tenía 21 puntos detrás de la clasificación y necesitaba la victoria para mantener las oportunidades de campeones mundiales.

Sin embargo, esa esperanza desapareció cuando el incidente ocurrió en la esquina 14. Veda estuvo involucrado en un accidente con un jinete de Kyrgizstan, Yaroslav Karpushin, cuatro vueltas por delante de terminar. Cayó y no pudo continuar la carrera.

Leer también: Ducati vr46 duet exitoso en San Marino MotoGP, todos los objetivos se lograron con éxito



Como resultado, Veda tuvo que estar satisfecho para cerrar la temporada en el tercer lugar en la clasificación con 170 puntos. Se logró la posición de segundo lugar corredor Malasia, juez danés, mientras que el título mundial fue asegurado por Brian Uriarte con un total de 216 puntos.

A pesar de no convertirse en campeón mundial, el viaje de Veda esta temporada todavía es apreciado. El adolescente de 16 años se desempeñó consistentemente, con varios podios importantes, incluido el segundo segundo final en el Red Bull Ring, Austria, y una dulce victoria en Mugello, Italia.

Leer también: Drag Fest 2025 Ronda III: DIY Racer y Tangerang Master Podium



La consistencia hace que Veda se mencione como uno de los talentos jóvenes más calculados del World Racing Arena. La oportunidad de llegar a Moto3 todavía estaba abierta, a pesar de que cerró la temporada en tercera posición.

Para Vedas, el apoyo de la familia es una fuente adicional de energía. El padre, Sudarmono, que también es un ex corredor nacional, dijo que estaba muy conmovido para estar presente apoyando directamente a su hijo en la pista europea.

«Me siento muy agradecido de estar presente para ver a los Vedas compitiendo en Italia, apoyando y dándole energía adicional. ¡Hay muchas gracias a aquellos que se han dado cuenta de este momento de una vez!» dijo Sudarmono.

A pesar de no llevar a casa el título mundial, el progreso de Veda Ega Pratama esta temporada sigue siendo un tema de orgullo para Indonesia. Se convirtió en un símbolo de la generación joven que se atrevió a soñar en grande, y el camino a Moto3 ahora está esperando el tiempo.