Drama Dos penalización en Lampung, Bhayangkara fue compensado por PSM Makassar

VIVA – Emocionante partido presentado en el Pemuda Pemuda Stadium, Pkor Way Halim, Bandarlampung, sábado por la noche, 16 de agosto de 2025.

Bhayangkara Precision Lampung FC logró sostener un sorteo PSM Makassar con una puntuación de 1-1 en la continuación de BRI Súper liga 2025/2026.

PSM parecía confiado desde el comienzo del partido. El objetivo de apertura se creó en el minuto 41 a través de la ejecución de la penalización de Lucas Dias. El árbitro señaló el punto blanco después de que el extremo de PSM, Lucas Serafim, fue dejado en la caja prohibida.

Hasta que terminó la primera mitad, Juku Eja ganó 1-0 sobre Bhayangkara Precision Lampung FC.

Spasojevic se convierte en un salvador de Bhayangkara

Al entrar en la segunda mitad, el anfitrión, que por primera vez apareció en su nuevo hogar, se elevó con un gran entusiasmo. Apoyo 6.713 partidarios en las gradas se convirtieron en energía adicional para Bhayangkara.

El resultado llegó en el minuto 59. Después de que Moises Walschick fue violado en el cuadro de penalización, el árbitro señaló el punto blanco. Ilija Spasojevic, una delantera naturalizada que una vez fortaleció al equipo nacional indonesio, avanzó como albacea. Con calma, Spaso rompió el objetivo de PSM para igualar el puntaje 1-1.

Hot Duel termina en una tarjeta roja

El partido fue feroz con la venta y la compra de ataques de ambos equipos. La alta intensidad hace que el árbitro a menudo sopla el silbato debido a las violaciones.

El drama alcanzó su punto máximo en el tiempo de lesión, precisamente el minuto 90+2. Bhayangkara tuvo que perder a Moises Walschick, quien fue recompensado con una tarjeta roja después de recibir dos tarjetas amarillas.

A pesar de jugar con 10 personas, Bhayangkara pudo sobrevivir hasta que sonó el largo silbato. El puntaje 1-1 duró hasta el final, y los dos equipos tuvieron que estar satisfechos para compartir un punto.

Resultados de Bhayangkara vs. PSM Makassar

Competencia: Super League 2025/2026

Partido: Bhayangkara Precision Lampung FC vs PSM Makassar

Puntuación final: 1-1

Meta Screcks: Lucas Dias (41 ‘, penalización) – Ilija SpasoJevic (59’, penalización)