Compañía de distribución italiana Me pregunto fotos ha adquirido el thriller de drama mexicano «En la carretera,» dirigido por David Pablosque se estrena el 4 de septiembre en la sección Horizons de la Festival de Cine de Venecia.

Los productores de la película incluyen a Inna Payán y la estrella de «Andor» Diego Luna. La agencia de ventas con sede en Berlín M-Appeal está manejando las ventas mundiales.

«On the Road» sigue a Veneno, un joven vagabundo rebelde, que frecuenta los comensales en la carretera donde duerme con los conductores de camiones. Necesito urgentemente un paseo, conoce a Muñeco, un conductor de bordes duros que se mantiene para sí mismo. Él convence a Muñeco para que lo lleve profundamente al mundo hiper-masculino de camiones de larga distancia en el norte de México.

A medida que viajan juntos y una intimidad inesperada se desarrolla entre ellos, las sombras de la resurgencia pasada de Veneno, poniendo en riesgo sus vidas.

La película está protagonizada por el actor no improtesional Victor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez («Pedro Paramo»).

Me pregunto los títulos de las imágenes incluyen «Todo en todas partes a la vez», «La zona de interés», «Eddington» y «Sound of Falling».

«‘On the Road’ es un viaje intrépido y emocionalmente crudo que refleja perfectamente la línea editorial de I Wonder Pictures: Bold, Cinema impulsado por el autor que amplifica las voces y los desafíos de las narraciones dominantes.

Los créditos anteriores de Pablos incluyen «Dance of the 41» y «Los elegidos», además de dirigir los primeros cuatro episodios de la serie occidental de Amazon «The Head of Joaquín Murrieta». «The Eleged Ones» se proyectó en los principales festivales internacionales, incluidos Cannes (un cierto respeto) y San Sebastián (Latinos Horizontes), yendo a conseguir una nominación a Goya a la mejor película iberoamericana.

Los títulos anteriores de Payán incluyen «The Golden Dream» («La Jaula de Oro»), que recibió 81 premios internacionales, incluido un cierto talento en Cannes en Cannes en 2013. Otros créditos productores incluyen «Devil’s Freedom» («La Libertad del Diablo»), que se estrenó en Berlinale en 2017, y el drama familiar «Los Lobos», Winner de la Generación de la Generación de KPRIX en el Gran Premín en 2020.

«On the Road» es producido por Animal de Luz de Payán, en coproducción con La Corriente del Golfo, encabezada por Luna y Gael García Bernal, el Maestro Cine, EFD Studios, Terminal Films y Produccions Año Bisiesto. La película fue producida a través del incentivo fiscal mexicano eficino y apoyada por el CNC.