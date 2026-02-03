Drama de última hora, el Arsenal asegura el pase a la final de la Copa de la Liga tras vencer al Chelsea

Londres, VIVA – Arsenal asegurar un paso a la final Copa de la Liga Inglesa después de deshacerse de Chelsea con un estrecho marcador de 1-0 en el partido de vuelta de las semifinales que tuvo lugar en el Emirates Stadium de Londres, el miércoles por la mañana WIB, 4 de febrero de 2026.

En aquel partido, los Gunners ganaron gracias a un único gol. Kai Havertz que se creó en la segunda mitad del tiempo añadido. Este gol también aseguró que el Arsenal ganara 4-2 en el global al Chelsea, después de haber ganado previamente 3-2 en el partido de ida en Stamford Bridge, según registró la EFL.

Con este resultado, el Arsenal sólo espera a su rival en el partido clave de la Copa de la Liga inglesa, que se determinará a partir del otro partido de semifinales entre Manchester City y Newcastle.

Desde el inicio del partido, el Arsenal se mostró bastante agresivo. La primera oportunidad la creó Piero Hincapié, pero su disparo fue detenido por el portero del Chelsea, Roberto Sánchez.

El Chelsea, que iba por detrás en el global, intentó aparecer presionando para perseguir goles. Sin embargo, hasta el final de la primera parte, los dos equipos no habían podido romper el punto muerto y el marcador seguía sin goles.

Al entrar en la segunda parte, el Chelsea volvió a tomar la iniciativa del ataque. Los de Liam Rosenior siguen aumentando la intensidad de su juego con la esperanza de derribar la defensa del Arsenal. Sin embargo, varias oportunidades obtenidas no han dado resultados.

La estrategia de línea de defensa alta implementada por el Chelsea en realidad se convirtió en una apertura para el Arsenal. Cuando el partido entraba en los minutos finales, el Arsenal logró aprovechar la situación mediante un rápido contraataque.

El gol de la victoria finalmente se marcó en el minuto 90+7. Kai Havertz superó con éxito el desafío de Sánchez antes de golpear el balón en la portería del Chelsea, poniendo el marcador 1-0. El gol duró hasta el pitido final y aseguró el pase del Arsenal a la final.