Drama de mediación Ridwan Kamil vs Lisa Mariana en investigación criminal

Yakarta, Viva – Mediación entre el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamily celebridad Lisa Mariana tuvo lugar sin la presencia de dos personajes principales.

Lisa Mariana decidió estar ausente porque su estado de salud disminuyó. Su abogado, John Boy Nababan, dijo que su cliente no pudo asistir. «Por cierto, hoy no pudo asistir. Porque dijo que estaba enfermo», dijo, el martes 23 de septiembre de 2025.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Aun así, el equipo legal de Lisa continuó asistiendo a la Unidad de Investigación Criminal para seguir el curso de la mediación. No es muy diferente, la fortaleza de Ridwan Kamil también llegó sin presentar a RK directamente. Solo su abogado, Muslim Jaya, hizo un pequeño comentario.

«Más tarde explicamos después de la finalización», dijo Muslim.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró en LP/B/174/IV/2025/SPKT/Policía de investigación criminal.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.