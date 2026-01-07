¡Drama de investigación como sospechoso! 10 horas de búsqueda para 73 preguntas, Richard Lee Falls

Yakarta, VIVA – Inspección doctora de belleza larga Richard Lee como sospechar Finalmente se detuvo en medio del camino. Después de casi 10 horas de proceso judicial en la policía de Metro Jaya, Richard Lee se quejó de su estado de salud y pidió un examen. interrumpido temporario.

Se sabe que Richard Lee visitó la policía de Metro Jaya el miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 13:00 p.m. Una hora más tarde, los investigadores comenzaron a examinar al interesado en relación con presuntas violaciones en el ámbito de la salud y la protección del consumidor.

El proceso de inspección fue un maratón y estuvo intercalado con varias pausas. El jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, explicó que la inspección se detuvo temporalmente durante un descanso antes de reanudarse.

«A las 18.00 horas se detuvo temporalmente debido a una pausa, sí, debido a una pausa y continuó nuevamente a las 19.00 horas. Luego a las 19.00 horas se presentó otro examen, el examen continuó nuevamente y no terminó hasta las 22.00 horas», dijo Reonald a los periodistas el jueves 8 de enero de 2026.



Jefe de la Subdivisión de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Comisario de Policía Reonald Simanjuntak

Sin embargo, se dice que el estado de Richard Lee ya no le permite continuar con el examen. Alrededor de las 22:00 horas, el interesado se quejó de malestar. El representante legal también presentó una solicitud para detener la investigación.

«Sin embargo, basándose en la decisión del investigador, a las 00.00 horas el investigador decidió suspender el examen», dijo.

Sin embargo, los investigadores dijeron que el proceso de investigación había llegado bastante lejos. Hasta que se detuvo, Richard Lee había respondido a la mayoría pregunta elaborado por los investigadores.

«Actualmente en la pregunta 73 y más tarde se reprogramará para continuar con las preguntas hasta la pregunta 85 que se programará la próxima semana, sí, o se programará en una fecha posterior», dijo.

Como se informó anteriormente, el drama legal entre la doctora detective (Doktif) Dra. Samira Farahnaz y el doctor Richard Lee se está calentando. No sólo se reportan mutuamente, sino que el largo conflicto entre los dos ahora ha arrastrado a Richard Lee a un estatus sospechoso.

La policía de Metro Jaya nombró al médico Richard Lee como sospechoso el 15 de diciembre de 2025. Esta determinación estaba relacionada con informes de presuntas violaciones de la protección al consumidor de productos y tratamientos de belleza informados por Doktif. El informe está registrado con el número LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya de fecha 2 de diciembre de 2024.