¡Drama de Indonesia contra Indonesia en el Campeonato Mundial! Putri KW se enfrenta a Pusarla Sindhu, quien fue entrenado por Irwansyah

París, en vivo – Jugador de bádminton de solteros femeninos indonesios, Putri kusuma wardaniEntrar en las fallas del cuarto Campeonato Mundial BWF 2025.

Potri se enfrentará a un oponente formidable, Pusarla Venkata SindhuCampeón mundial de 2019 de la India que ahora está entrenado por un entrenador de Indonesia, Irwansyah. El duelo se celebró hoy el viernes 29 de agosto de 2025.

Esta reunión es interesante porque además de ser igualmente conocido por tener un alto poder de lucha, ambos registros cara a cara también están equilibrados.

De las cuatro reuniones, Putri y Sindhu recolectaron dos victorias. Curiosamente, la última victoria en realidad perteneció a Potri cuando apareció en la Copa Sudirman 2025. En ese momento, derrotó a Sindhu dos juegos directamente con un puntaje de deslizamiento de tierra de 21-12, 21-13.

«Este es mi primer cuarto de final para el Campeonato Mundial, espero que pueda hacer lo mejor que pueda mañana», dijo Putri KW.

A pesar de enfrentar a los oponentes con el estado del campeón mundial, Putri afirmó tener cada vez más confianza gracias al progreso de su aparición durante todo el torneo.

«También siento que mi progreso está mejorando cuando lucha contra los mejores jugadores del mundo, con suerte mañana quien sea mi oponente, quiero tratar de demostrar que puedo», agregó.

El partido contra Sindhu ciertamente no es fácil. Además de ser experimentado en grandes torneos, Sindhu ahora está recibiendo orientación de Irwansyah, una cifra de Indonesia que anteriormente también había perfeccionado varios jugadores principales. Esta reunión también dio su propio color porque había un «toque indonesio» en ambos campos.

Con la capital de la última victoria y el apoyo mental más maduro, Putri KW tiene la oportunidad de hacer una nueva historia. El duelo contra Sindhu será una de las partes más esperadas en el sector individual femenino en el Campeonato Mundial BWF este año.