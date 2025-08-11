Drama de cuentas de Ustaz Das’ad para construir mezquitas bloqueadas, PPATK: no bloqueado

Yakarta, Viva – Centro de informes y análisis de transacciones financieras (Ppatk) Finalmente confesado cuenta profesor famoso, Ustaz Das’ad latif, es normal de nuevo. Esto fue revelado por el jefe de Ppatk, Ivan Yustiavandana.

«No hay más (bloqueado), el proceso se ha completado todo desde el 31 de julio de 2025», dijo Ivan cuando se confirmó, el lunes 11 de agosto de 2025.

Presidente de Ppatk Ivan Yustiavandana

Ivan afirmó haberse reunido directamente con el Ustaz para dar una explicación. Afirmó que el bloqueo era solo temporal para proteger la cuenta latente o inactivo por el potencial de abuso.

«Lo he conocido directamente, Alhamdulillah Ustadz puede aceptar las intenciones y objetivos de la parada temporal, precisamente para proteger las cuentas inactivas. Las cuentas de Ustadz tampoco son problemas», dijo.

Anteriormente informó, Dai Kondang de Makassar, Ustaz Das’ad Latif, afirmó ser víctima de una política de bloqueo de cuenta inactiva por el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK).

La cuenta inicial para acomodar el fondo de construcción de la mezquita incluso se bloqueó, y no pudo retirarse cuando la necesidad de pagar el material para la construcción de la mezquita.

«Planeé pagar Iron hoy, cemento, por la construcción de mi mezquita. Así que vine a tomar el dinero que ahorré en un banco gubernamental», se citó Ustaz Das’ad Latif en su página de Instagram, viernes 8 de agosto de 2025.

«Después de llegar, resultó que mi cuenta estaba bloqueada porque no estuve activo durante tres meses, estaba confundido, ¿por qué estaba bloqueado?» El continuó

Ustaz Das’ad preguntó la razón por la cual su cuenta fue bloqueada. Encontró la respuesta de que su cuenta estaba bloqueada para evitar cosas negativas. Según él, este bloqueo de cuenta es contradictorio con la campaña del gobierno que alienta a las personas a amar a salvar.