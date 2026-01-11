Drama de 4 goles, el Inter de Milán se mantiene en la cima después de empatar al Napoli

Milán, LARGA VIDA – Inter de Milán siguen en lo más alto de la clasificación de la Liga italiana a pesar de que tuvieron que conformarse con un empate 2-2 contra Nápoles en la semana 20 Serie A. Este partido lleno de tensión tuvo lugar en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, el lunes 12 de enero de 2026 por la mañana WIB.

En este partido, el Inter de Milán se adelantó dos veces gracias a los goles de Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu. Sin embargo, el Nápoles demostró un gran espíritu de lucha al igualar dos veces gracias a Scott McTominay, según consta en los datos oficiales de la Serie A.

Un punto adicional significa que el Inter de Milán sigue firmemente en el primer lugar de la clasificación con 43 puntos en 19 partidos. Mientras tanto, el Nápoles se mantiene en la cima y ocupa la tercera plaza, a cuatro puntos del Inter.

El Inter se mostró agresivo desde el inicio del partido y logró tomar una rápida ventaja. En el minuto nueve, Federico Dimarco anotó un gol tras aprovechar un pase de Marcus Thuram, dando a los locales una ventaja de 1-0.

El Napoli no se quedó callado y supo responder en el minuto 26. Scott McTominay empató con un fuerte puntapié después de recibir un centro medido de Eljif Elmas, devolviendo el marcador a un empate 1-1.

Al final de la primera parte, el Inter estuvo a punto de volver a ponerse por delante. Marcus Thuram creó una oportunidad con un cabezazo, pero el portero del Napoli Vanja Milinkovic-Savic logró frustrarla. El marcador se mantuvo igualado hasta el descanso.

Al entrar en la segunda mitad, el Napoli intentó tomar la iniciativa para atacar primero. La oportunidad llegó a través de Rasmus Hojlund, pero su disparo salió desviado de la portería del Inter.

Luego, el Inter aumentó la intensidad de sus ataques y creó varias oportunidades a través de Federico Dimarco y Alessandro Bastoni. Sin embargo, estas dos oportunidades no han dado resultados.

El punto muerto del Inter finalmente se rompió en el minuto 73. Hakan Calhanoglu cumplió con éxito sus funciones como lanzador de penaltis y puso al Inter en ventaja con un marcador de 2-1.

Ocho minutos más tarde se volvió a perder la ventaja. Scott McTominay anotó su segundo gol en el minuto 81 tras recibir un pase de Noa Lang, asegurando que Napoli empatara nuevamente en 2-2.

Hacia el final del partido, el Inter estuvo a punto de marcar el gol de la victoria. Henrikh Mkhitaryan disparó con fuerza, pero el balón aún así pegó en el poste del Napoli.