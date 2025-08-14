Drake Maye tiene 1 palabra fuerte para Will Campbell de los Patriots

Si el segundo año Patriotas jugador de ataque Drake Maye tiene razón, entonces habrá una gente feliz en Nueva Inglaterra. Ninguno, tal vez, más feliz que Maye mismo.

Esto se debe a que, esta semana de la práctica conjunta en Minnesota, se le preguntó a Maye sobre el rendimiento del tackle izquierdo novato Will CampbellLa selección general No. 4 del draft de este año.

Y su respuesta fue alentadora. De hecho, Maye etiquetó a Campbell con una palabra clave: «Bestia».

Si bien los Patriots tienen una amplia gama de caras nuevas en posiciones clave, ninguna es tan nueva como el Campbell con cara de bebé, y ninguna posición es tan importante como la que se le pide que juegue: tackle izquierdo, el protector del lado ciego de Maye.

Los patriotas necesitan una línea ofensiva más fuerte

Nueva Inglaterra tenía una de las peores líneas ofensivas en la NFL en 2024, la temporada de novato de Maye, y el equipo sabe bien que la clave para un futuro largo y saludable para Maye lo protegerá. Los Patriots utilizaron cinco tacleadas izquierdas la temporada pasada, y el que obtuvo la mayor carrera, Lowe, fue calificado con el 69 ° tackle de 81 por Pro Football Focus.

Pero Maye dijo que ha quedado impresionado con lo que ha visto en Campbell, y dijo que ha estado listo con consejos en el camino.

«Es una bestia» Maye dijo. «Ves una energía diferente en las prácticas y juegos conjuntos. Creo que solo lo desafío a traerla todos los días. Cuando nos enfrentamos a nuestra defensa, no hay días libres en esta liga. Ganas un juego, pierdes un juego, estás de vuelta en la práctica el lunes o la práctica el miércoles. Estás de vuelta con un nuevo equipo y un nuevo corredor de ventaja que es tan bueno como el pasado.

«Creo que eso es lo que aprendí el año pasado. Es una nueva semana, dale la vuelta. Juega un buen juego. Tienes que volver y volver a hacerlo. Si no tienes un buen juego, tienes la oportunidad de responder la próxima semana».

¿Campbell «haciendo un gran trabajo»

Campbell ha tenido algunos altibajos, y de hecho, a veces parece que los informes sobre su progreso se balancean salvajemente cada día: va de los enemigos de panqueques en simulacros 1 a 1 un día a ser pelados de acrobacias y otros trucos al siguiente.

Pero el liniero defensivo K’lavon Chaisson aplaudió en esa noción en la práctica el miércoles. Dijo que la narración alrededor de Campbell ha sido simplemente equivocada.

«Will ha estado haciendo un gran trabajo, seguro. Hay una nota extraña que está dando vueltas sobre el tipo de Will como un campamento de arriba y hacia abajo, pero Will está haciendo un gran trabajo, hombre», dijo Chaisson, a través del Boston Herald.

«Es difícil cuando puedes ir a buscar a alguien todos los días, ¿sabes que estoy diciendo? Entonces, ya sea que, conozcas sus movimientos o no, pero todavía es alguien que está dispuesto a ir a buscarte todos los días y darte una batalla. Eso es lo que necesitamos como equipo. Así que nos estamos preparando mejor, seguro».