Drake Maye, de los Patriots, resta importancia a la charla sobre el «juego de la gripe» después de la victoria de los Jets

Parece Drake Maye no estaba completamente sano antes del enfrentamiento de los New England Patriots contra los Jets de Nueva Yorklo que hace su actuación aún más impresionante.

Durante su aparición semanal en WEEIMaye admitió que estuvo un poco mal durante el juego.

«Sólo un poco de secreción nasal, un poco de tos», dijo el mariscal de campo el lunes. «Pero, claro, luchamos contra los elementos y logramos la victoria. Eso es lo que importaba».

Eso, por supuesto, generó comparaciones con el “Juego de la gripe” de Michael Jordan durante el Juego 5 de las Finales de 1997, pero Maye no estaba dispuesto a aceptar nada de eso.

“Nada de eso, un día más”, respondió.

Maye terminó el juego con 19 de 21 para 256 yardas con cinco touchdowns y un índice de pasador de 157.0, así como un porcentaje de pases completos de 90.5.

Drake Maye finalmente consiguió una pelota de juego

En un video publicado por los Patriots, se vio a Vrabel dirigiéndose al equipo en el vestuario después de la victoria del domingo, y con eso, repartió pelotas de juego a los jugadores que sentía que más los merecían. En su discurso habló de “asuntos pendientes”, refiriéndose a la capacidad del equipo para terminar invicto como visitante.

«Fue una gran victoria de equipo y muchos grandes esfuerzos y todos nos ayudaron, pero me alegro de que hayamos conseguido que el número 10 apretara el gatillo», afirmó Vrabel antes de lanzarle el balón a Maye.

Y el lunes, le preguntaron a Vrabel por qué eligió este juego para recompensar a Maye con este honor.

«Oh, fue una actuación bastante especial», comenzó. «No es ningún secreto lo que siento por Drake. Una vez más, ese fue un balón de juego especial. Ese fue uno que yo había construido, que tenía mucha cinta y papel, e hice manualidades con él. Esas fueron todas nuestras victorias como visitante con el balón que había pegado con cinta adhesiva allí. Así que será mejor que lo traiga aquí, y será mejor que lo ponga en la sala de quarterbacks porque le puse mucho tiempo y esfuerzo a eso.

«Sí, cuando ganamos tres juegos seguidos como visitante, esas tres semanas, Stick había hecho un buen juego que tenía esos tres juegos allí, y luego volví y agregué todos los demás. Los imprimí y los puse allí. Entonces, dije la noche anterior, quienquiera que fuera el jugador que ganara, obtendría este juego especial. Entonces, es bastante apropiado que Drake tuviera el desempeño que tuvo.

«Hubo muchas otras actuaciones realmente buenas y muchos muchachos que nos ayudaron a contribuir, pero ciertamente el día que tuvo y lo que ha hecho hasta ahora por nosotros. Así que necesitaremos muchos de esos esfuerzos de su parte para continuar. Ustedes lo saben y anticipo que eso sucederá».

Drake Maye asume el cargo de favorito al MVP

Luego de la derrota de Los Angeles Rams ante los Atlanta Falcons el lunes por la noche en la que el veterano mariscal de campo Matthew Stafford lanzó tres intercepciones, el máximo de la temporada, que incluyó una selección seis, hubo un gran cambio en las probabilidades de MVP.

Stafford era el favorito, pero después de su actuación, el mariscal de campo de los Patriots, Drake Maye, tomó el relevo con las mejores probabilidades de ganar.