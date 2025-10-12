Drake Maye advierte a los Patriots en medio de una racha de victorias al estilo de Tom Brady

El Patriotas de Nueva Inglaterra ha ganado tres seguidos para igualar su total de victorias de la temporada pasada, solo seis juegos en la campaña 2025, pero el mariscal de campo drake maye Sólo tiene una cosa que decir sobre la racha ganadora. Es algo que el gran Tom Brady de los Patriots podría haber dicho.

Maye, quien personificó la eficiencia durante la victoria por 25-19 sobre los Santos de Nueva Orleans en el Caesars Superdome el domingo 12 de octubre, dijo a los periodistas: «Tenemos más trabajo por hacer, pero se siente bien estar constantemente en la columna de victorias». según Chad Graff de The Athletic.

Drake Maye después de la tercera victoria consecutiva de los Patriots: «Tenemos más trabajo por hacer, pero se siente bien estar consistentemente en la columna de victorias». pic.twitter.com/mng3DDKE4c —Chad Graff (@ChadGraff) 12 de octubre de 2025

Esa es una especie de advertencia para sus compañeros de equipo para que no se adelanten demasiado. Maye redobló esas palabras de precaución al decirle sin rodeos a los medios: incluyendo Graff«Vamos a conseguir la victoria número 5. El año pasado ya es cosa del pasado».

Tiene sentido no darle demasiada importancia a igualar las entradas de 2024 en la columna de victorias. Después de todo, los Pats hicieron sólo cuatro de ellos, pero ganar tres seguidos este año se siente diferente.

Lo que se siente es un respaldo al estatus de Maye como posible mariscal de campo franquicia. Reforzó su argumento para justificar un estatus tan elevado al ayudar a los Patriots a hacer algo que no habían hecho desde que Brady, posiblemente el más grande en jugar la posición más importante del fútbol americano, estaba en los controles. según Graff.

Los Patriots tienen marca de 4-2. Es su mejor récord en seis juegos desde que Tom Brady fue el mariscal de campo. Han ganado tres partidos seguidos, algo que no hacían desde hacía tres años.

Los comentarios sensatos de Maye después del juego evocaron recuerdos de Brady para los Patriots.

Drake Maye evocó recuerdos de Tom Brady

Brady ganó seis Super Bowls con los Patriots gracias a sus intangibles. Los factores X son como una búsqueda despiadada de victorias, ninguna más importante que la siguiente victoria.

Se siente como si Maye canalizara TB12 con su respuesta empresarial a una rara racha ganadora de tres juegos para los Patriots en los últimos años. Esa es una señal de la creciente madurez de Maye, pero también debería prestar atención a otra faceta del aura de Brady.

Es decir, cómo Brady hizo todo lo que el juego requería de él, incluso si eso significaba que no era la atracción estrella. Ese enfoque de equipo primero y específico del oponente convirtió a Brady en un QB1 implacable, al igual que mantenerse concentrado durante la adversidad.

Maye tuvo que hacer eso en Nueva Orleans cuando se enfrentó a algunos impactantes llamadas de arbitraje Eso fue en contra de los Pats. Podría haberse vuelto abatido y petulante, pero en cambio, Maye, de 23 años, aceptó su papel de líder y continuó haciendo jugadas en el momento decisivo.

Sus mejores contribuciones lograron un trío de pases de touchdown, pero Maye no estuvo impecable. Como un verdadero profesional, se aferra a un error costoso.

Líder de los Patriots comprometido con la superación personal

Hay algo Bradyesco en que Maye admita que «está enojado consigo mismo por el retraso del juego que los Patriots sufrieron en la línea de gol en la segunda mitad, y que necesita hacer un mejor trabajo para vigilar el reloj». por 98.5 Alex Barth de The Sports Hub.

Drake Maye dice que está enojado consigo mismo por el retraso del juego que los Patriots sufrieron en la línea de gol en la segunda mitad, y que necesita hacer un mejor trabajo para vigilar el reloj.

Los Patriots se convirtieron en una máquina de victorias y coquetearon con la perfección porque Brady nunca estuvo satisfecho. Continúa elevando los estándares, incluso después de las actuaciones más cargadas de estadísticas, y Maye está adoptando una mentalidad similar basada en su referencia a un error con el reloj.

El fútbol situacional fue el mantra de esta franquicia durante los años antiguos de Brady. También es un período en el que Mike Vrabel se convirtió en tres veces ganador del Super Bowl como apoyador externo productivo y ala cerrada prolífica en la línea de gol.

Vrabel sabe la importancia de acertar en los detalles, por lo que no permitirá que Maye pasar por alto la lección de desperdiciar yardas vitales en el extremo comercial del campo. Afortunadamente para Vrabel, Maye quiere mejorar.

La tercera selección general del draft de la NFL de 2024 no es Brady. Maye es su propio hombre y su propio mariscal de campo, pero ya está igualando algunos de los mejores del juego y desarrollarse de una manera que Brady seguramente apreciaría.