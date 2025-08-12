Drainada lluvia pesada, 76 Paskibraka permanecieron ensayos sucios en el palacio de Merdeka

Yakarta, Viva – Un total de 76 posibles recaudadores Bandera Reliquia o Paskibraka y cientos de personal de Tni-Polri de servicio en la proclamación y las ceremonias de cría de banderas continúan El palacio independienteYakarta, el martes, a pesar de haber sido arrastrado Lluvia Pesada.

La implementación de ensayo sucio de la ceremonia de la bandera de la bandera roja y blanca en conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia que cae el 17 de agosto ha tenido lugar desde las 08.00 Wib en el patio del Palacio Merdeka, Jakarta.



Los posibles miembros de Paskibraka siguen la capacitación conjunta

En medio de la implementación de ensayos sucios, las fuertes lluvias se sonrojaban el patio del Palacio Merdeka.

Sin embargo, esta condición no detuvo al candidato de Paskibraka de 38 provincias en Indonesia para llevar a cabo líneas perfectamente y el ensayo sucio fue suavemente sin obstáculos.

El oficial de la bandeja y el asaltante de la bandera también permanecen enfocados en hacer sus deberes desplegando banderas de entrenamiento amarillo verde.

Según el plan, el presidente Prabowo Subianto confirmará 76 candidatos de Paskibraka el miércoles (8/13).

De los 76 candidatos para Paskibraka, tres de ellos servirán como recaudadores de bandeja y bandera que serán anunciados el domingo 17 de agosto de 2025.

El día anterior (11/8), un total de 76 candidatos para Paskibraka celebraron el último entrenamiento conjunto antes de mudarse a Yakarta el lunes por la noche.



El nuevo equipo de Paskibraka Nusantara en IKN, East Kalimantan, sábado 17 de agosto de 2024.

El entrenamiento conjunto se llevó a cabo completo con Paspampres, tropas TNI/Polri, a la unidad de música. Los candidatos de Paskibraka fueron vistos con ropa oficial de la ceremonia en el entrenamiento conjunto.

El ambiente de entrenamiento también se realizó lo más cerca posible como la ubicación de la ceremonia en el Palacio Merdeka en Yakarta para practicar la cohesión. (ENTRE)