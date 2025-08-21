Draggan Mihailovich nombrado editor ejecutivo de ’60 minutos ‘

Draggan Mihailovich ha sido nombrado el próximo editor ejecutivo de Noticias de CBS‘»60 minutos«Retener un rol clave después de Su ocupante anterior, Tanya Simon, fue elevada para liderar el espectáculo Como solo su cuarto productor ejecutivo.

«Draggan es un periodista y narrador de primeros niveles cuyas piezas han sido entre las más memorables para emitirse en ’60 minutos ‘desde que se unió a la transmisión hace casi tres décadas», dijo Simon, en un comunicado. «Ya sea que esté produciendo investigaciones, características o perfiles de atletas legendarios, piensa en grande y tiene los más altos estándares. No puedo pensar en un mejor socio».

Más por venir …