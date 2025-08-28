Draftkings enfrenta calor por cerrar $ 14 millones de ganancias de golf

Una apuesta calculada de Texas Bettor en una lluvia torneo de golf se ha convertido en un enfrentamiento en la corte de alto nivel. A principios de 2024, Nicholas Bavas del condado de Dallas, Iowa, colocó cinco apuestas de Parlay con borradores basados ​​en la tabla de clasificación proyectada en el AT&T Pebble Beach Pro -Am.

Confía en que el mal tiempo detendría la ronda final, se encerró en sus elecciones; incluyendo ganador Wyndham Clark–La coincidir los finalistas top -20 en su orden exacto.

De acuerdo a Registrar monjes:

10:18 pm– Bavas apostaron $ 25 en un parlay que eligió los 20 mejores finalistas en cualquier orden, con un posible pago de $ 250,068.

11:22 PM– Colocó un parlay de $ 50 idéntico a su primera apuesta, por valor de hasta $ 2.3 millones.

11:59 PM– Una repetición de $ 100 de la misma Parlay llevó el posible pago a $ 4.65 millones.

12:01 am– Su boleto final de $ 50 reflejó la apuesta anterior de $ 50, nuevamente con un rendimiento de $ 2.3 millones.

Cuando el PGA Tour llamó al torneo en 54 hoyos, esas apuestas se alinearon perfectamente por un asombroso día de pago de $ 14.2 millones. Pero Draftkings se negó a pagar. En cambio, anuló las apuestas y reembolsó sus apuestas, citando su «Ganador de futuros del torneo» regla.

Las consecuencias provocaron indignación. Bavas respondió demandando a la casa de apuestas por incumplimiento de contrato y fraude al consumidor. Presentación Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en IowaArgumenta que la regla se aplicaba a los futuros de un solo ganador; no parlays complejos como suyos. Por lo tanto, incluso si la parte del «ganador» de cada apuesta fue anulada, las selecciones restantes deberían haber sido recalculadas y pagadas en consecuencia.

DraftKings retrocede con letra pequeña y defensas legales

Drogadictos no se ha contenido en su defensa. En una extensión Presentación de 52 páginasLa Compañía enumeró 19 defensas afirmativas separadas, incluida la afirmación de que Bavas «aceptó a sabiendas el riesgo» de que las circunstancias imprevistas podrían afectar las probabilidades o los pagos. Su posición depende del acuerdo del usuario para los términos de uso de los draftings que, afirman, los absuelven de responsabilidad en tales situaciones.

Además, la compañía acusa a Bavas de actuando de mala fesugiriendo que está explotando lagunas contractuales para obtener ganancias financieras. La presentación afirma que él malinterpretó la letra pequeña o está utilizando deliberadamente un lenguaje contractual preciso para socavar las protecciones contractuales de los borradores. En su opinión, la afirmación de Bavas es menos sobre la estrategia de juego y más sobre los juegos del sistema.

Play Fair Vs. Impresión pequeña

En esencia, esta disputa subraya la tensión entre las expectativas del cliente y la letra pequeña legal. Bavas sostiene que si los jugadores pierden bajo condiciones de lluvia, Draftkings no ofrece reembolsos. Sin embargo, cuando una victoria se materializa, aunque complicada por el clima y el tiempo; Las mismas reglas se ejercen a las apuestas nulas. Sus abogados argumentan que esta inconsistencia demuestra un tratamiento injusto y posibles violaciones de protección al consumidor.

«Si hubiera perdido la apuesta y dijo: ‘Quiero que me devuelvan mi dinero porque no pensé que el clima iba a cancelar las cosas’, los Draftkings habrían mantenido su dinero», dijo el abogado de Bavas, Ben Lynch. «Las reglas que los DraftKings tenían en el momento en el momento del torneo no les permitían anular las apuestas. Cambiaron las reglas después de este torneo».

¿Qué está en juego más allá de los dólares?

Por otro lado, Draftkings se apoya en Términos establecidos por mucho tiempo que los apostadores aceptan al abrir cuentas. Ese telón de fondo contractual otorga la latitud legal deportiva a las apuestas nulas bajo ciertas circunstancias definidas; Incluso si hacerlo parece intransigente para los extraños. El caso ahora es una prueba de cuánto peso lleva la letra pequeña cuando las percepciones públicas de juego limpio chocan con protecciones contractuales.

Los $ 14.2 millones El reclamo de pago es masivo. Pero más allá de la figura se encuentran implicaciones más amplias para las apuestas deportivas. Los apostadores que confían en la investigación, como predecir los resultados del clima, ahora pueden cuestionar si las casas de apuestas honrarán esas ideas. Los casinos y las casas de apuestas pueden endurecer sus reglas o cambiar la forma en que comunican el riesgo. Mientras tanto, los reguladores y los tribunales pueden necesitar analizar más de cerca cómo se presentan y aplican los términos de servicio.

Actualmente, no hay fecha de prueba establecida. Los informes indican que el caso fue Originalmente archivado en junioPero los medios de comunicación sugieren que los procedimientos podrían extenderse a 2026. Para los fanáticos y jugadores del golf por igual, esto es más que una batalla legal; Es un drama en evolución que podría redefinir la relación entre los apostadores y las plataformas en las que confían.