DR Sales aborda el último documental del director de ‘Un nuevo tipo de desierto’

Inmediatamente después de “A New Kind of Wilderness”, que ganó el Sundance Gran Premio del Jurado Documental en 2024 y vendido a múltiples territorios como Alemania y Francia (ZDF/Arte) Estados Unidos (POV/PBS y Reino Unido (Met Films), Ventas de DR se ha asociado nuevamente con el cineasta noruego Silje Evensmo Jacobsen sobre su nuevo documental “The Mystery Package” Variedad ha aprendido exclusivamente.

El documental danés se estrenará esta semana en el mercado de contenidos Mipcom de Cannes.

“Silje Evensmo Jacobsen es una joya rara en el mundo de los documentales”, afirmó la directora de Ventas de DR, Pernille Munk Skydsgaard. “Con su capacidad para unir el verdadero cinéma vérité con una forma de arte que se asemeja a la ficción, la vemos como una directora única que cautiva la vida en el nivel exacto de sus personajes.

Con ‘El paquete misterioso’ consigue inventar un género completamente nuevo: el documental familiar de aventuras navideñas. «Afirmamos que esta película es un clásico navideño instantáneo que se proyectará en todas las plataformas durante muchas Navidades por venir», comentó Skydsgaard.

«El paquete misterioso» es «una historia sobre la curiosidad infantil, las tradiciones navideñas y el mayor misterio de todos: la vida misma, con todos sus giros inesperados», según DR Sales. Una historia más extraña que la ficción, el núcleo es un paquete misterioso que la familia Sandnes de Valdal, Noruega, ha estado recibiendo cada Navidad durante las últimas dos décadas, con regalos para todos. «Feliz Navidad de parte de todos nosotros en Arendal», dice el mensaje escrito a mano. del remitente desconocido.

Los niños de la familia Edle (9) y Brage (6) deciden descubrir el secreto antes de Nochebuena, junto con su padre Magnus, uno de los destinatarios originales del paquete, y su madre, nada menos que la propia Silje, directora de la película.

El paquete misterioso Cortesía de la película A5

«Lo que comienza como una búsqueda lúdica pronto toma un giro más profundo», dice la sinopsis cuando los jóvenes detectives descubren que el primer paquete llegó el año en que el hermano mayor de su padre, Hans Petter, se suicidó. «A través de los ojos de los niños, la investigación se convierte a la vez en una historia de detectives caprichosa y una tierna exploración de la memoria familiar, el dolor y el vínculo que nos forma», dice el comunicado.

hablando con VariedadJacobsen dijo que había estado jugando con la idea de filmar esta historia única del misterioso paquete navideño durante un par de años, pero que se había mostrado reacia a enfocar la cámara hacia su propia familia. Hasta hace dos años, cuando su hija dijo: “Voy a ser detective y descubriré de quién es el paquete de Navidad”. “Entonces fue muy diferente”, dijo Jacobsen, quien inmediatamente se sintió atraída por la idea de seguir a sus hijos en esta investigación “divertida y extraña” y hacer una verdadera película navideña para los niños y sus familias.

“Yo no sabía nada”, insistió la cineasta, que aceptó ponerse delante de la cámara con sus hijos pequeños y ser verdaderamente parte de la investigación, dejando que el cinéma-vérité tomara forma poco a poco. «Entramos en muchos callejones sin salida y, por supuesto, no sabía que serían callejones sin salida, lo cual fue crucial».

Sin embargo, para no inmiscuirse demasiado en su vida y dinámica familiar, fijó un marco temporal preciso para su rodaje. «Decidí filmar casi todo todos los días durante tres semanas antes de la Navidad del año pasado. Al limitarme en el tiempo, pude dejar que la narración sucediera en tiempo real pero también seguir siendo madre, sin la necesidad constante de filmar cada segundo del día», explicó.

Actualmente en la sala de edición, la película fue producida por Jacobsen y Mari Bakke Riise (“A New Kind of Wilderness”) para A5 Film, en coproducción con la sueca Ballad Film.

“Había visto su increíble película “The Gullspång Miracle” [a Tribeca winner best editing in 2023]; Sentí que eran grandes narradores y que serían perfectos para este proyecto”, añadió Jacobsen.

El documental está programado para estrenarse a principios de 2026.

En Mipcom, la lista de documentales de DR Sales también incluye los éxitos del festival “The Lives of My Father”, Mejor serie documental en Canneseries 2025, “The Black Swan”, Mejor serie documental en los premios Robert nacionales de Dinamarca 2025 y “Mr Nobody Against Putin”, ganador del jurado especial del documental mundial de Sundance este año.

En la lista de dramas de la compañía se encuentra el drama hospitalario noruego «Still Breathing», producido por Rubicon («Beforeigners» de HBO) para NRK, y el thriller legal sueco «Burden of Justice», producido por Strive Studios («Paradise City», Snabba Cash») para SVT. Ambas series se estrenarán en 2026.

«Estoy deseando pasar unos días intensos en Mipcom inmediatamente después de MIA, reuniéndome con emisoras y productores, presentando nuestra nueva programación de nuevas series dramáticas y documentales. Y por primera vez en muchos años, también representaremos los nuevos formatos sin guión de DR», dijo Skydsgaard.