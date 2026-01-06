Dr. Pepper, Pastor Cal y Dr. Pia salen antes de la temporada 20

Se avecina un cambio importante en el “Casado a primera vista«Universo. La serie, producida por Kinetic Content, contará con nuevos expertos en la temporada 20, Variedad puede anunciar exclusivamente. La Dra. Pepper Schwartz, el pastor Cal Roberson y la Dra. Pia Holec no regresarán.

«Estamos encantados de embarcarnos en un nuevo capítulo del viaje ‘MAFS’ con nuestros socios de Peacock. Estamos entusiasmados por el futuro y honrados de haber trabajado junto al Dr. Pepper, el Pastor Cal y la Dra. Pia», dice el fundador y director ejecutivo de Kinetic, Chris Coelen. «El Dr. Pepper ha estado con nosotros desde el principio y el pastor Cal se unió a nosotros poco después; su inquebrantable sabiduría, perspicacia y pasión han sido una luz que nos ha guiado a lo largo de las estaciones».

Schwartz, un sociólogo, ha sido parte de la serie desde su debut en 2014, mientras que el consejero matrimonial Roberson se unió en 2016 para la temporada 4. Holec, un especialista en intimidad y relaciones, se unió al programa más tarde en 2022 para la temporada 15.

A continuación, vea las declaraciones de cada uno de los expertos.

Dr. Pepper Schwartz

Ser parte de ‘Casado a primera vista‘ Ha sido uno de los capítulos más significativos de mi vida profesional. Estoy profundamente agradecido con Kinetic Content y todo el equipo de producción por su visión, confianza y dedicación para crear una serie que explora cuidadosamente las relaciones y el matrimonio modernos. Pasamos 19 temporadas y casi 13 años trabajando mano a mano para darle vida a esta franquicia.

A mis compañeros expertos y al extraordinario equipo detrás de escena; Gracias por su colaboración, atención y compromiso para ayudar a que estas historias se cuenten con profundidad e integridad. Este trabajo siempre ha sido un verdadero esfuerzo de equipo.

A nuestros solteros y parejas: gracias por su apertura, valentía y voluntad de dar un extraordinario acto de fe. Permitirse ser vistos de una manera tan vulnerable no es poca cosa, y ha sido un privilegio caminar junto a ustedes durante un momento tan crucial en sus vidas.

Al alejarme, lo hago con inmenso orgullo por lo que esta franquicia ha logrado y una profunda confianza en su futuro. Dejo esta publicación con gratitud y optimismo, sabiendo que las bases que hemos construido seguirán evolucionando e inspirando.

Estoy emocionado de avanzar hacia nuevos proyectos, llevando conmigo las lecciones, las relaciones y los recuerdos de esta increíble experiencia.

Calvin “Pastor Cal” Roberson

Servir como asesor espiritual y entrenador de relaciones en ‘Married at First Sight’ ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Kinetic Content y todo el equipo de producción por su confianza, colaboración y compromiso inquebrantable para contar historias de amor con cuidado e intención.

A los expertos, al equipo y a todos los que están detrás de escena y que pusieron su corazón en esta franquicia, gracias por crear un espacio donde la vulnerabilidad, el crecimiento y la fe en el amor realmente pueden existir.

Lo más importante es que quiero agradecer a cada persona lo suficientemente valiente como para inscribirse ‘MAFS.‘ Me permitieron entrar en algunos de los momentos más sagrados de sus vidas y nunca lo tomé a la ligera. Su coraje, honestidad y voluntad de creer en el proceso me recordaron una y otra vez por qué este trabajo es importante. Gracias por confiarnos tus historias de amor.

Al alejarme, lo hago con todo el corazón; agradecido por el viaje, orgulloso de lo que construimos juntos y esperanzado por lo que le espera a esta franquicia. Estoy pasando la antorcha con amor y fe, creyendo que el trabajo seguirá tocando vidas de manera poderosa.

Esto no es un adiós; Es un capítulo nuevo y emocionante. Estoy eufórico por las puertas que Dios ya está abriendo y siempre agradecido por las estaciones que compartimos.

Dra. Pía Holec

Realmente amé mi tiempo en ‘Casado a primera vista‘y trabajar junto a franquiciados OG que se convirtieron en amigos, como Dr. Pepper y el pastor Cal. Estoy orgulloso del tiempo que hemos pasado con cada persona que con tanta valentía dio este paso para encontrar el amor. Un cálido agradecimiento a Kinetic Content, a todos los productores increíblemente talentosos y a cada miembro del personal de producción por su dedicación y trabajo importante al contar historias significativas y al mismo tiempo crear algo de magia televisiva.

Estoy priorizando el tiempo con mi familia mientras me concentro en mi trabajo clínico y proyectos educativos centrados en la salud mental, las relaciones interpersonales y la intimidad.

“Married at First Sight”, que también tuvo ocho spin-offs, pasó de Lifetime a Peacock en la temporada 19, donde permanecerá hasta la próxima temporada 20. Los nuevos expertos se anunciarán más adelante.