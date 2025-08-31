Dr. Hathi Mere Saathi







El Dr. Shalesh Hahi era mi doctor ortopédicoMi guía para fisioterapia de todo tipo, un hombre de huesos, un especialista en articulaciones. Si tuvo problemas con los espasmos, la columna vertebral, los discos deslizantes, los problemas de los hombros, las espinillas, las lesiones de escafoides, las fracturas por estrés, él era su «Salvador». Era un científico, era un «retiro» para los músculos, era un artista, un excavador de ligamentos. Tu estrella del norte para los tendones.

Rasgué mi brazalete rotador en febrero, un paso en falso menor que causó un accidente importante, cinco segundos de casualidad, lo que lleva a cinco meses de ser una víctima. En esos segundos, mientras era torpemente negro volteado en el aire, ese momento, cuando estás desesperadamente pensando: «Guarde la cabeza, proteja la columna», el instinto decide que la parte del cuerpo dispensible, da el golpe, la carga completa del cuerpo: el hombro. Mientras yacía en el piso, mi único pensamiento, llame al Dr. Hathi, me arrastré a mi teléfono: «Hmmm, ¿cuánto puedes levantar la mano derecha?», «No mucho», murmuré dolorosamente.

Ven a verme, de inmediato.

Y luego lo vi, mientras él levantaba suavemente mi brazo, «Hmmm … este es tu manguito rotador, los tendones desgarrados … necesitarás un operación —Me hará una resonancia magnética para confirmar, esto es serio, pero lo liquidaremos, no nos preocupemos ”, dijo tranquilizadoramente,

Una quincena después, después de la operación, volví a su clínica sin pretensiones, apropiadamente llamada «Centro de dolor», frente a Jai ​​Hind College. El largo y arduo proceso de rehabilitación estaba a punto de comenzar.

El Dr. Hathi no era un tipo elegante, firme de una manera divertida, no un médico de «celebridad», no un cuerpo ocupado, el «manteniéndole esperar dos horas, vea cinco minutos, le cobran cinco mil dólares», no hay fotos de él con cricketers y estrellas de cine que adornan las paredes: era un médico de la vieja escuela que dirigía el bienvenido centro de rehabilitación del vecindad.

He encontrado que los médicos se dividen en dos tipos, en Bombay City ciertamente. Por un lado, el curtón y por el otro, del tipo … el impaciente y el «eres el paciente, así que déjame ser paciente», el Juramento hipocráticoNo tiene una cláusula de «amabilidad» incorporada, «servir a la humanidad» no siempre garantiza que un médico tenga humanidad.

El Dr. Hathi tenía todo el tiempo del mundo, en términos de Cheteshwara Pujara, era un médico de cricket de prueba, estaba todo el juego de los pies, te escuchó, escuchó tus ligamentos. Él creía en el «Solo el paciente realmente puede hacer que el médico se vea bien», «Solo podemos guiar, tienes que hacer el trabajo duro»; dijo a menudo que las lesiones tardan en sanar, en restauración y reparación, te enfrentas a la naturaleza.

Mientras él en silencio se volvió a reparar mi hombro. Hablamos de viejo South Bombay Antes de que se convirtiera en Mumbai y más molesto Sobo: su clínica flanqueó tanto el estadio de cricket de Bombay, Brabourne y Wankhede. Hablamos de Vinoo Mankad y Sunil Gavaskars Early Years.

Siempre fue curioso, siempre abierto al conocimiento.

«No existe una pregunta tonta», cuando lo considera repetidamente sobre cosas. Y durante las 130 horas que pasamos juntos, mientras él trabajaba mi hombro, estirándolo, balanceándolo, hablamos de un Bombay, que yacía inexplorado, de sus años de escuela de medicina, ambos lamentamos un Bombay que solíamos saber, el sur de Mumbai, era una reliquia, pero un recordatorio de la ciudad en su mejor avatar.

Hubo días en que el hombro le dolía las repeticiones, bromeaba: «Sigue adelante, después de todo lo que queremos verte jugando a Bumrah y Siraj pronto, necesitarán que compartieras la carga de trabajo, ¿verdad?»

El miércoles pasado, cuando me despedió, dijo, sabiamente.

“Ahora estamos en la etapa final de la curación, el movimiento Está bien ahora Rahul, necesitamos que regrese la musculatura, nos vemos mañana «.

Pero mañana nunca llegó.

Ese jueves, la clínica llamó para decirme que el Dr. Hathi había respirado el último, un shock para el sistema si alguna vez había uno. La muerte prematura de un médico, de cualquier tipo, parece irónico y triste, los médicos están destinados a darle vida, no que se les quite.

Adiós, amable medicina, duerme bien con los ángeles. Pronto estaré listo para jugar junto a Bumrah y Siraj.

Rahul Dacunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





