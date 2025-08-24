DPW PPP Yakarta Llame a Mardiono para convertirse en Ketum nuevamente

Yakarta, Viva – Partido de Desarrollo Unido del Consejo Regional de Liderazgo (DPW) (PPP) Yakarta celebró una tercera reunión de trabajo regional, en la isla de Tidung, mil islas, el sábado 23 de agosto de 2025.

En esta ocasión, el presidente de Yakarta PPP DPW, Saiful Rahmat Dasuki, dijo que actualmente Yakarta necesitaba a Muhamad Mardiono para regresar para liderar la fiesta con el Kaaba.

«Si hoy en Jakarta veamos, somos los que necesitamos que el Sr. Mardiono regrese para liderar», dijo Saiful en su declaración, domingo 24 de agosto de 2025.

Saiful expresó su gratitud por la presencia de Muhamad Mardiono como el presidente interino del PPP que se había complacido a asistir al tercer Mukerwil para alentar los cuadros hoy.

«Esta es una sorpresa, gracias Sr. Ketum, porque he dicho que también es una promesa de Pak Ketum para venir a las Mil Islas. Hoy es pagado en efectivo por el Ketum y los amigos del DPP. Estamos muy orgullosos hoy», dijo Saiful.

Respondiendo a esto, Muhamad Mardiono afirmó no tener ambición. Sin embargo, si se desea, satisface la llamada.

«En este caso, el liderazgo es el mandato, no soy ambicioso. Pero si un líder es deseado por personas que quieran ser lideradas, por supuesto, es un llamado a un cuadro. Entonces, si más tarde la mayoría de Indonesia todavía tiene un deseo, Dios dispuesto, cumpliré el llamado», dijo Mardiono.

El apoyo a Muhamad Mardiono para convertirse en el presidente general definitivo es la aspiración del PPP DPC en Yakarta a través del Mukercab que se ha celebrado en cada DPC.



El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

El Mukerwil DPW PPP Yakarta esta vez produjo varias decisiones, incluidas:

Interno

– Apoya a H Muhamad Mardiono como presidente del PPP DPP para 2025-2030 en el Congreso de PPP x DPP 2025.

– Solicite que la implementación del Congreso del PPP se mantenga bien, propicio y lleno de Silaturrahim como partido islámico para el renacimiento de PPP en las elecciones de 2029.

Externo

– Apoyo y éxito el programa de trabajo del Presidente de la República de Indonesia Sr. Prabowo Subianto en aliviar la pobreza y la seguridad alimentaria, incluida la alimentación nutricional gratuita (MBG), la escuela de personas, las cooperativas de las aldeas rojas y blancas, los controles de salud gratuitos, la éxito de los alimentos y otros.

– Apoyo y un programa de trabajo exitoso del gobernador y vicegobernador de DKI Yakarta, Sr. Pramono Anung Wibowo – Rano Karno para el bienestar de los residentes de Yakarta.