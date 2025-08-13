DPRD forma el Comité Especial para el Regente Pati de Pati Sudewo, recibió 60 días

Pati, vivo -Demandante de manifestaciones masivas Regente Sudeo Retirándose de su posición el miércoles 13 de agosto de 2025, rodando como una pelota caliente.

La insistencia de renuncia fue provocada por la política de Sadewo, que no fue pro-personas al elevar el impuesto de edificios rural, urbano y urbano (PBB-P2) en un 250 por ciento. Esta controvertida política ha generado protestas y desencadena polémicas.

Aunque el regente de Sudewo ha cancelado el aumento, de hecho, los residentes de Pati continuaron saliendo a las calles porque ya estaban decepcionados con las maniobras y las políticas del Regente de Sudewo. Todavía exigían que Sadewo se redujera.

DPRD Pati Regency también respondió a los disturbios del público sobre la política del regente, celebrando una reunión plenaria el miércoles 13 de agosto de 2025, a la que asistieron 42 de 50 miembros del consejo, por lo que el quórum.

De los 42 miembros de DPRD PATI presentes, propuso la formación de un comité especial (Pansus) acusación El regente totalizó a 15 personas de los representantes de cada facción, para investigar la controvertida política del regente de Pati Sudewo.

«Todas las facciones acordaron formarse un cuestionario del comité especial para hacer un seguimiento de la política del regente de Pati Sudewo», dijo el presidente de Pati DPRD, Ali Badrudin, en la oficina de DPRD PATI. «Hoy, el Comité Especial se está reuniendo inmediatamente. Mientras los resultados los esperan porque tienen 60 días hábiles»,

Ali Badrudin explicó que el equipo del Comité Especial de DPRD PATI luego evaluaría las políticas del Regente Pati en el Gobierno del Distrito Interno, ambas relacionadas con el aumento de las Naciones Unidas, el uso del presupuesto, el nombramiento del Director del Hospital Pati y otros. Como resultado, solo se recomendó ser enviado a la Corte Suprema.

La DPRD, continuó Ali, todavía apeló al público para que exprese buenas opiniones y no anarquista, la situación aún debe ser protegida porque la regencia de Pati es propiedad de los compartidos debe ser protegida juntas.