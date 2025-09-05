DPRD DKI promete evaluar la asignación después de ser demostrado

Yakarta, Viva – líderes DKI JAKARTA DPRD Promete evaluar la asignación de miembros del DKI Jakarta DPRD. Esto fue confirmado por el liderazgo del DKI DPRD después de que su oficina fue demostrada por las masas.

Se sabe que las masas originarias de la Alianza de Cuidado de Estudiantes Sociales y Demócratas (AMPI) lo hicieron demostración Frente al edificio DKI Jakarta DPRD el jueves 4 de septiembre de 2025.

La masa de la acción fue recibida por los líderes del DPRD, entre otros, Ima Mahdiah, Basri Baco, Wibi Andrino y Rani Mauliani para llevar a cabo una audiencia.

Durante la audiencia, dijo el coordinador de acción Muhammad Ihsan, su partido destacó la cantidad de asignaciones de vivienda para los miembros de DPRD que no se consideraban comparables a las condiciones económicas de la comunidad.

Afirmó que su partido no pidió que se eliminaran los beneficios, sino que se redujo y ajustó.

«Al ver la situación y las condiciones económicas que no son inversamente proporcionales a los representantes de las personas actuales, debe ser evaluada. Si es posible, no se elimina, sino que se reduce», dijo Ihsan.

Además, instaron al DPRD a llevar a cabo una supervisión estricta del DKI BUMD. Aludieron a varias compañías regionales, que van desde Jakpro hasta Dharma Jaya.

«Estos bumd-bumd son grandes, el objetivo no es buscar ganancias reales. No hacer negocios que buscan ganancias, sino que la comunidad debe sentir más», dijo.

En respuesta a este asunto, el vicepresidente de DKI Jakarta DPRD Basri Baco dijo que su partido acordó realizar una evaluación relacionada Subsidio en el hogar miembro de la junta.

Baco afirmó que todas las facciones acordaron evaluar los beneficios y los salarios recibidos por los miembros del DKI Yakarta DPRD.

«Con respecto a las asignaciones y los salarios, hemos acordado todo, ninguna de las facciones rechazadas. Estamos listos para ser evaluados con respecto a las asignaciones de vivienda, ajustados a las condiciones actuales», dijo Baco.

Baco también aseguró que la Comisión B del DKI DPRD, que estaba a cargo de la economía, incluido BUMD, recomendaría una auditoría exhaustiva.

«También acordamos que el BUMD estaba en la Comisión B y yo fui el Coordinador de la Comisión B.

Anteriormente informó, las asignaciones en el hogar para miembros y líderes del DKI Yakarta DPRD cosecharon el centro de atención pública. Sin mitigar, la cantidad de asignación domiciliaria recibida por los miembros del DKI DPRD es muy fantástico.

Por ejemplo, el liderazgo del DKI Yakarta DPRD obtiene una asignación de la Cámara para alcanzar Rp78.8 millones por mes. En cuanto a los miembros, la asignación de la Cámara obtenida es RP. 70.4 millones por mes.

Las disposiciones de la asignación fueron enumeradas por DKI Jakarta Gobernador Decreto (KepGub) número 415 de 2022 firmado por Anies Baswedan mientras se desempeñan como gobernador.

«La asignación de vivienda para el liderazgo de DKI DPRD es de Rp. 78.8 millones por mes, incluidos los impuestos, mientras que para miembros de Rp. 70.4 millones por mes», dijo KepGub 415/2022 citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

En cuanto al KepGub, se explicó que la asignación de vivienda para el liderazgo y los miembros del DKI DPRD se usaban en el APBD.