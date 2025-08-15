DPR y el gobierno como un árbitro, todas las partes se sienten bien

Yakarta, Viva – Presidente RPD Rhode Island Señora. comprende el DPR ri y el gobierno como árbitro en el proceso de formación de una ley (ley). Esta posición, dijo Puan, a menudo hace que las dos instituciones en medio de extraer los intereses de varias partes.

En su discurso en la sesión plenaria de la apertura del período de prueba I 2025-2026, viernes 15 de agosto de 2025, Puan enfatizó que el proceso de formación de una ley a menudo colocaba al DPR y al gobierno en una situación compleja.

«Al igual que entre empleadores y trabajadores, empleadores y consumidores, aparatos y personas, proveedores de servicios y usuarios, así como varias otras relaciones sociales», dijo Puan en el edificio del Parlamento, Yakarta, viernes de 1525.

Según él, la condición es similar al árbitro en medio de un partido deportivo, donde todas las partes sienten que están en la posición correcta.

«Si suena un silbato, también habrá muchas protestas. Sin mencionar a los observadores que comentaron sobre pros y contras», dijo.

Sin embargo, Puan evaluó que las diferencias de opinión eran algo natural en el sistema democrático. Para él, la democracia es sinónimo de un proceso lleno de gente, lleno de aspiraciones y exige paciencia para escuchar antes de golpear al martillo.

Hizo hincapié en que la responsabilidad principal de formar la ley era ser justa y sabia, porque la constitución quería que la ley fuera un instrumento de justicia para todos los ciudadanos.

Puan también enfatizó la importancia de la participación pública en cada proceso de preparación de la ley.

«Al escuchar, sopesar y prestar atención a todas las aspiraciones de la comunidad, los productos legales producidos tendrán una legitimidad más fuerte, justicia e ingresos públicos», dijo Puan.

A la sesión plenaria asistieron 473 miembros del DPR de todas las facciones. Además, las filas de funcionarios estatales de alto riesgo también estuvieron presentes, comenzando desde el comandante de TNI General Agus Subiyanto, Jefe de Policía Nacional, Gen. Listyo Sigit Prabowo, Fiscal General St. Burhanuddin, al jefe de BPK Isma Yatun.

Los ministros del gabinete rojo y blanco estuvieron presentes directamente en el edificio Nusantara, incluida la coordinación del Ministro para la Economía Airlangga Hartarto, el Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, Coordinando el Ministro para la Política y la Seguridad Budi Gunawan, el ministro coordinador de la infraestructura y el desarrollo de Agus Harimurti Yudhoyono, y el Ministro de Pmk PMK de PMK.

En esta sesión, el presidente Prabowo Subianto también pronunció un discurso estatal relacionado con la entrega de la introducción/declaración del Gobierno del proyecto de ley del año presupuestario 2026 y su memorando financiero.