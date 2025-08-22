DPR y el gobierno acordaron cambiar BP Hajj para convertirse en un ministerio

Yakarta, Viva – Comisionado VIII RPD RI junto con el gobierno acordaron cambiar la Agencia de Organización del Hajj (BP) para convertirse en ministerio En la discusión del borrador de la ley (RUU) sobre las enmiendas a la ley número 8 de año sobre la implementación de Hajj y Umrah.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII Marwan Dasopang dijo que el artículo sobre el asunto fue acordado en la reunión del comité de trabajo (PANJA) Factura de hajj que se celebró este viernes. Según él, el cambio estuvo de acuerdo con lo que deseaba el parlamento indonesio.



Jefe de la Agencia de Organización Hajj (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf

«El sonido del DIM (lista de inventario de problemas) el gobierno ya es un ministerio. Y estamos felices de ser nuestra propuesta», dijo Marwan en el complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes.

Sin embargo, le pidió al gobierno que tuviera cuidado al separar esto porque Hajj y Umrah todavía están en la esfera religiosa, donde hay un ministerio de religión. No dejes que, dijo, hay superposición en su implementación.

«Y eso puede explicarse, este es un asuntos religiosos de este campo, el Ministro de Religión. Este es un asunto religioso especial sobre la implementación de Hajj y Umrah. Y esto se ha encontrado», dijo.

Según él, la discusión de los cambios en la nomenclatura no ha alcanzado su estructura porque el Panja no ha discutido el capítulo de temas institucionales. Sin embargo, dijo que el Parlamento propuso que la estructura institucional del ministerio llegó al distrito.

«Sí, la estructura llega allí. Aunque en el subdistrito es necesario, ya es funcional», dijo.

También dijo que la discusión del proyecto de ley sería el maratón que se resolvería de inmediato. Más tarde, varias propuestas de DPR para el proyecto de ley aún ven de antemano la respuesta del gobierno.

«¿Es aceptado por el gobierno, ya veremos», dijo. (Hormiga)